ब्रेकिंग न्यूज़
Abhay Deol को इस थेरेपी से घुटने के दर्द और साइटिका से मिला आराम, क्या सबके लिए है कारगर? एक्सपर्ट से जानिए

Manali Snowfall: बर्फ पर फिसल रही कार को रोकने चक्कर में बाल-बाल बची जान, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

स्कॉटलैंड की वजह से बदल गया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानें अब कहां और कब होंगे मुकाबले

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

सेहत

Abhay Deol को इस थेरेपी से घुटने के दर्द और साइटिका से मिला आराम, क्या सबके लिए है कारगर? एक्सपर्ट से जानिए

Abhay Deol Health: आजकल स्टेम सेल थेरेपी काफी चर्चा में है, जो लोग लंबे समय से दर्द और जोड़ों या पीठ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह थेरेपी बेहद कारगर मानी जा रही है. अभिनेता अभय देओल ने भी स्टेम सेल थेरेपी को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या है ये थेरेपी...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 24, 2026, 09:16 PM IST

Abhay Deol Health - Stem Cell Therapy For Knee Pain or Sciatica: आजकल स्टेम सेल थेरेपी काफी चर्चा में है, जो लोग लंबे समय से दर्द और जोड़ों या पीठ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह थेरेपी बेहद कारगर मानी जा रही है. सर्जरी या लंबे समय तक दवा लेने की बजाय अब लोग इस थेरेपी को अपना रहे हैं. हाल ही में अभिनेता अभय देओल ने भी स्टेम सेल थेरेपी को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्लिप डिस्क के कारण उन्हें घुटनों में लगातार दर्द और साइटिका की समस्या हो रही थी.

इस परेशानी से राहत पाने के लिए वह इलाज के लिए कोरिया गए, जहां उन्होंने एक क्लिनिक में यह थेरेपी करवाई. आखिर स्टेम सेल थेरेपी है क्या, क्या इससे वाकई दर्द में आराम मिलता है और क्या सभी लोग इस थेरेपी को अपना सकते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं... 

क्या है स्टेम सेल थेरेपी? 

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, इंदौर में न्यूरोसर्जन Dr Pranav Ghod Gaonkar के मुताबिक, स्टेम सेल थेरेपी को कमर की डिस्क से जुड़ी बीमारियों, खासकर डीजनरेटिव डिस्क डिजीज के कारण होने वाले पुराने पीठ दर्द के इलाज का एक नया और उम्मीद भरा तरीका माना जा रहा है. इस थेरेपी का मकसद खराब हो चुकी डिस्क को दोबारा ठीक करने में मदद करना और सूजन कम करना है, जिससे दर्द में राहत मिल सकती है और डिस्क हाइड्रेशन में सुधार होता है. 

यह भी पढ़ें:  प्रेग्नेंसी में गंभीर खून की कमी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे सिंगल-डोज IV आयरन बन रहा एनीमिया के इलाज में ‘गेम चेंजर’

कैसे काम करती है स्टेम सेल थेरेपी?

Dr Pranav Ghod Gaonkar के मुताबिक, इसमें शरीर के स्टेम सेल्स (एमएससी) को बाधित डिस्क में प्रत्यारोपित ( इंजेक्शन) किया जाता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस जैसी कोशिकाओं और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का उत्पादन करती हैं. इसके अलावा, ये कोशिकाएं एंटी-इंफ्लेमेटरी कारकों को स्रावित करती हैं जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. 

इसके फायदे क्या हैं? 

एक्सपर्ट के मुताबिक, इससे दर्द में कमी, डिस्क हाइड्रेशन में सुधार होता है, यह डीजनरेशन को धीमा करता है. इससे सर्जरी की आवश्यकता भी कम होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, स्टेम सेल थेरेपी एक उत्साहजनक विकल्प तो है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. आइए जानें इसके बारे में... 

जरूरी बात

Dr Pranav Ghod Gaonkar बताते हैं कि अब तक इस थेरेपी पर किए गए अध्ययन सीमित हैं. साथ ही छोटे और कम समय के ट्रायल्स की वजह से इसके नतीजों को पूरी तरह समझना मुश्किल है. हर मरीज की हालत अलग होती है, इसलिए यह सभी पर एक जैसा असर नहीं करती है. एक्सपर्ट के मुताबिक स्टेम सेल थेरेपी डिस्क रोग के इलाज के लिए एक आशाजनक विकल्प हो सकती है, पर अधिक शोध और बड़े परीक्षणों की आवश्यकता है, ताकि इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा को निर्धारित किया जा सके. 

स्टेम सेल थेरेपी चयनित रोगियों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो सर्जरी से बचना चाहते हैं, लेकिन नियामक बाधाओं और मानकीकरण की आवश्यकता के कारण यह अभी तक एक सर्वमान्य उपाय नहीं है. आपको इस स्थिति में सबसे पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए. 

