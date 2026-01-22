FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

ABHA Card: आभा कार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? जानें पेपरलेस-फास्ट इलाज के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे बनाएं?  

All About ABHA Card: आभा कार्ड (ABHA Card) एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसमें आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ही जगह पर ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर होता है. आइए डिटेल में जानें क्या है आभा कार्ड, इसके फायदे क्या हैं और आप कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं... 

Abhay Sharma

Updated : Jan 22, 2026, 02:20 PM IST

ABHA Card: आभा कार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? जानें पेपरलेस-फास्ट इलाज के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे बनाएं?  

All About Ayushman Bharat Health Account,  ABHA Card

All About Ayushman Bharat Health Account,  ABHA Card: आमतौर पर जब हम अस्पताल जाते हैं, तो मरीज के साथ-साथ मरीज की बीमारी से जुड़ी भारी-भरकम फाइलें, लैब रिपोर्ट्स और एक्स-रे भी ले जाना पड़ता है. आभा कार्ड से अब ये झंझट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. ABHA ID (Ayushman Bharat Health Account) के जरिए हर एक व्यक्ति को एक डिजिटल हेल्थ पहचान मिलेगी, जिसमें सुरक्षित रूप से उस व्यक्ति के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स स्टोर रहेंगे. इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि इलाज की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी. आइए डिटेल में जानें क्या है आभा कार्ड, इसके क्या हैं फायदे और आप कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं... 

क्या है आभा कार्ड? (Ayushman Bharat Health Account,  ABHA Card)

आभा कार्ड (ABHA Card) एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसमें आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ही जगह पर ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर होता है. इसे आप अपनी सहमति से अपने डॉक्टर के साथ साझा कर सकते हैं, इससे पेपरलेस और आसान स्वास्थ्य सेवा मिलती है. इसमें 14 अंकों का एक यूनीक नंबर दर्ज होता है. यह सभी के लिए अलग-अलग होता है. इसके अलावा इसमें एक QR Code (क्यूआर कोड) भी होता है, जिसे स्कैन करने पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री दिखेगी. अस्पतालों या ओपीडी में लंबी लाइनों से बचने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कराकर तुरंत अपना प्रोफाइल साझा कर पाएंगे.. 

यह भी पढ़ें: GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

क्या हैं ABHA ID के फायदे?

इस कार्ड में आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सारी जानकारी दर्ज होती है, जैसे- आपने कहां इलाज कराया, आपको कौन-कौन सी बीमारियां हैं, किस चीज से एलर्जी है, ब्लड ग्रुप, किस तरह की दवाई आप ले रहे हैं. यह भी जानकारियां इस कार्ड में डिजिटली स्टोर होती हैं. ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इससे उन्हें आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री एक क्लिक में मिल जाती है, जिससे इलाज कराना आसान हो जाता है. साथ ही बार-बार एक ही टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसे आप किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं. इससे पेपरवर्क और फाइलों का बोझ कम होगा और बार-बार रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की जरूरत नहीं होगी. 

स्टेप बाए स्टेप जानें कैसे बनाएं ABHA ID?

इसके लिए सबसे पहले https://abha.abdm.gov.in पोर्टल पर जाएं, फिर Generate via Aadhaar का विकल्प चुनें और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से ऑथेंटिकेशन करें. फिर अपना एक यूनिक ABHA Address बनाएं (जैसे name@abdm). अब ABHA Card डाउनलोड करें, यही आपकी डिजिटल हेल्थ पहचान है. आप इसमें Aarogya Setu या Eka Care जैसे हेल्थ ऐप्स से लैब रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल फाइलें लिंक कर सकते हैं. 

ABHA Card (आभा कार्ड) से जुड़े FAQs 

क्या एक ही हैं आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड? 
बता दें कि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड एक ही नहीं है, ये दोनों कार्ड अलग हैं. आभा कार्ड आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए है. वहीं आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है. 

क्या आभा कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? 
बिल्कुल नहीं, आभा कार्ड पूरी तरह से मुफ्त है और इसे आप ऊपर बताए गए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करते हुए घर बैठे आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा. 

यह भी पढ़ें: Glaucoma: क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से कम हो सकता है ग्लूकोमा का जोखिम? एक्सपर्ट से जानिए
 
क्या इसमें मेडिकल रिकॉर्ड गोपनीय रहते हैं?  
इस कार्ड को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या इसमें मेडिकल रिकॉर्ड गोपनीय रहते हैं तो इसका जवाब है, हां. इसमें आप अपनी जानकारी पर पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, डॉक्टर केवल उतनी ही जानकारी देख पाएंगे जितनी अनुमति आप देंगे. 

कहां किया जा सकता है आभा कार्ड का इस्तेमाल? 
आप इस कार्ड का इस्तेमाल उन अस्पतालों, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों में कर सकते हैं, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से जुड़े हैं. इससे इलाज की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है. 

पूरे परिवार के लिए आभा कार्ड कैसे बनाएं? 
आप अपने पूरे परिवार के लिए आभा कार्ड बना सकते हैं. आप मोबाइल नंबर और उनके आधार का उपयोग करके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी आभा नंबर जनरेट कर सकते हैं.   

