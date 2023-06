Diabetes Control:खाने की जगह 2 मिनट तलवों पर रगड़ लें ये हरा पत्ता, कंट्रोल हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल, मैजिक से कम नहीं है पौधा

aak leaves control sugar

डीएनए हिंदी: (Aak Leaves Control Blood Sugar) प्राचीन काल से ही कई बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हीं में से एक खास पौधा आक है. इसे 'क्राउन फ्लावर' के नाम से भी जाना जाता है. आक के पत्तों का उपयोग डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है. इसके पत्ते को खाने की जगह सिर्फ कुछ ही देर तलवों पर लगाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है. इसकी वजह आक के पत्तों में भरपूर मात्रा में जएंटी-डिस्ट्रिक्ट, एंटी-रूमेटिक, एन्टी-सिफिलिटिक, एंटीफंगल जैसे तत्व पाया जाना है. इस पौधे का उपयोग डायबिटीज के अलावा कब्ज, दांतों की समस्या, दस्त, जोड़ों के दर्द, शरीर में ऐंठन से निजात पाने के लिए किया जा सकता है.

डायबिटीज मरीजों के लिए है फायदेमंद (Aak Leaves Best For Diabetes)

देखा जाए तो यह पौधा जहरीला होता है, लेकिन सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. आपको बता दें, आयुर्वेद में शुगर के मरीजों के लिए आक के पत्तों का इस्तेमाल बहुत ही लाभकारी बताया गया है. इन पत्तों के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. आक के 2-3 पत्तों को कु.छ घंटों तक पैर के तलवे के नीचे रख लें. ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

कैसे करें आक की पत्तियों का इस्तेमाल (Know How To Use Aak Leaves)

-डायबिटीज पेशेंट ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए इन आक के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

-इसके लिए सबसे पहले आक के पौधे से 2 से 3 ताजा पत्तियां तोड़ लें.

- इसके बाद इन पत्तों को धो लें.



- इसके बाद रात में सोते समय इन पत्तों को पैरों के तलवों पर रखकर इसे अच्छे से बांध लें.- इन पत्तों को रातभर पैरों से बंधा हुआ रहने दें.- सुबह होते ही इन पत्तों को तलवों से हटा दें.- ऐसा सप्ताह भर करने से इसका असर दिखने लगेगा.

सावधानी

आक का पौधा जहरीला होता है. इसलिए, इसे न खाने की सलाह दी जाती है. इसका इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानी बरतना भी जरूरी है. जैसे- आंखों के संपर्क में न आने दें. छोटे बच्चों से इसे दूर रखें.

