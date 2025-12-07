Cholestrol Remedy: एक इंजेक्शन और जिंदगी भर के लिए नसों में फंसा गंदा कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर होगा, जल्द आ रही है गेम चेंजिंग दवा

कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ता है तो लोगों को स्टैटिन लेकर इसे कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके लेकिन अब एक सिंगल डोज इंजेक्शन से शरीर में जमा सारा कोलेस्ट्रॉल पानी बनकर बाहर निकल जाएगा.

कोलेस्ट्रॉल वसा का एक रूप है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह, वसा भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो ऊर्जा उत्पादन और विभिन्न एंजाइमों व हार्मोन के उत्पादन में योगदान देता है. हालाँकि, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है. यह हमारे शरीर को कमज़ोर कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता.

यह हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसेल्स से चिपक जाता है और जब यह बहुत अधिक हो जाता है, तो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने लगता है. इससे रक्त वाहिकाओं के फटने का खतरा बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह कम होने के कारण हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है.

स्टैटिन दवाओं का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम करने और खून को पतला करने के लिए किया जाता है. हालाँकि ये दवाएँ कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं करतीं, लेकिन ये उसे जमने से रोकने में भी मदद करती हैं. हालाँकि, वैज्ञानिक अब इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ हैं. एक ऐसी दवा विकसित की गई है जो कोलेस्ट्रॉल को प्रभावी ढंग से हटाती है. जीवन भर के लिए कोलेस्ट्रॉल हटाएँ.

ये इंजेक्शन क्या है?

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, VERVE-102 नामक एक इंजेक्शन विकसित किया गया है जो सिर्फ़ एक खुराक के बाद जीवन भर के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर सकता है. यह दवा उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़िम्मेदार जीन को अवरुद्ध करती है. इस इंजेक्शन का परीक्षण छोटे पैमाने पर किया गया है, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक हैं. इन मरीज़ों का LDL स्तर बहुत ज़्यादा था. यह इंजेक्शन लगने के बाद, सिर्फ़ चार हफ़्तों में उनके LDL स्तर में 53 प्रतिशत की कमी आई. हालाँकि इन परिणामों को दोहराने और दवा की सुरक्षा साबित करने के लिए बड़े परीक्षणों की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह नई प्रायोगिक चिकित्सा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है जिनका स्टैटिन से प्रभावी ढंग से इलाज नहीं हुआ है. यह दवा भविष्य में उच्च कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है. एक ही इंजेक्शन उच्च कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम कर सकता है.

स्टैटिन वर्तमान में काम करते हैं

भारत में लाखों लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल है . इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें उच्च कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि इससे कोई लक्षण नहीं दिखते. वर्तमान में, उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन दवाएं दी जाती हैं, जो एलडीएल उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार लिवर एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं. ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में मेडिसिन और क्लिनिकल ट्रायल की प्रोफ़ेसर, लुईस बोमन कहती हैं कि स्टैटिन का इस्तेमाल सालों से हो रहा है और अब तक के सबसे बड़े परीक्षणों में इनका गहन परीक्षण किया जा चुका है. हम जानते हैं कि ये प्रभावी, सुरक्षित और आम तौर पर सहनीय हैं.

हाल ही में, उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए एक और दवा विकसित की गई है. इस वर्ग की दवाओं को पीसीएसके9 अवरोधक कहा जाता है. इन दवाओं में एलिरोक्यूमैब और एवोलोकुमैब शामिल हैं. एलडीएल के उत्पादन को कम करने के बजाय, ये शरीर को इसे रक्त से निकालकर यकृत में वापस भेजने में मदद करती हैं, जहाँ इसे तोड़ा और नष्ट किया जाता है. पीसीएसके9 यकृत में बनने वाला एक प्रोटीन है जो इस सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है, जिससे एलडीएल धमनियों में जमा हो जाता है. पीसीएसके9 अवरोधकों को पहली बार यूके में 2015 में लाइसेंस दिया गया था.

एक नई दवा भी बाजार में आ गई है

इंपीरियल कॉलेज हेल्थकेयर एनएचएस ट्रस्ट और लंदन स्थित मेयो क्लिनिक के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रिकार्डो पेट्राको ने बताया कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दवाएँ स्टैटिन के साथ मिलकर काम कर सकती हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को और कम कर सकती हैं. कुछ अध्ययनों से कोलेस्ट्रॉल में 70 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है. हालाँकि, PCSK9 अवरोधक महंगे हैं. कुछ की कीमत 3,000 पाउंड प्रति वर्ष तक होती है, जबकि स्टैटिन प्रति मरीज प्रति वर्ष लगभग 20 पाउंड में उपलब्ध हो सकते हैं. इसलिए, आमतौर पर इनकी सिफारिश केवल उन्हीं मरीजों के लिए की जाती है जिनका उच्च कोलेस्ट्रॉल पारिवारिक इतिहास के कारण है और जिसे अन्य तरीकों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

