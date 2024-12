सेहत

Diabetes Management: इन 7 बातों का ध्यान रखें डायबिटीज के मरीज, कभी नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल

7 Steps for Better Living With Diabetes: अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इन 7 बातों को गांठ बांध लें. आप इन जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा..

Diabetes