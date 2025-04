Headache In Summer: अगर आपको भी गर्मी के मौसम में बाहर निकलते ही सिर में दर्द होने लगता है, तो इन आसान घरेलू नुस्खों की मदद से राहत पा सकते हैं.

Best Home Remedy For Headache In Summer- गर्मी के मौसम में सेहत से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है, इस मौसम में पेट से लेकर सिर में दर्द तक की समस्या होना आम है. कई बार सि‍र दर्द इतना बढ़ जाता है क‍ि बर्दाश्‍त नहीं होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समस्‍या खासकर तब होती है, जब धूप के (Headache In Summer) कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है.

ऐसे में अगर आपको भी गर्मी के मौसम में बाहर निकलते ही सिर में दर्द (Headache Treatment) होने लगता है, तो इन आसान घरेलू नुस्खों की मदद से राहत पा सकते हैं. हालांकि, इनके इस्तेमाल का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए...

गर्मी में सिरदर्द से कैसे पाएं राहत

ठंडी पट्टी लगाएं: अगर सिर में तेज दर्द हो रहा हो तो ठंडे पानी में तौलिया भिगोकर उसे निचोड़ लें और कुछ मिनट के लिए इसे माथे पर रखें, इससे नसों को आराम मिलेगा और स‍िरदर्द की समस्या दूर होगी.

तुलसी की चाय: तुलसी की पत्तियों को उबालकर चाय बनाएं और उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर पिएं, इसके अलावा पुदीना की पत्तियों को भी पानी में डालकर ठंडा करके प‍िया जा सकता है.

मसाज: स‍िरदर्द होने पर सिर और गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करने से भी फायदा मिल सकता है, इसके लिए आप चाहें तो नारियल या जैतून के तेल से मसाज कर सकते हैं. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और दर्द में राहत मिलती है.

ठंडे फल और सलाद: एक्सपर्ट्स के मुताबिक खीरा, तरबूज, ककड़ी जैसे ठंडक देने वाले फल गर्मी में सिरदर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, ये न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि हाइड्रेट रखते हैं.

इसके अलावा अपना सकते हैं ये उपाय

बाहर क‍िसी काम से जाना है तो बिना सिर ढके न न‍िकलें, क्योंकि ये सिर दर्द की कारण बन सकता है. धूप में निकलते समय छाता या कैप जरूर पहनें. गर्मी के कारण कई बार नींद नहीं पूरी हो पाती है और इसकी वजह से भी थकान और सिर दर्द बढ़ सकता है. ऐसे में आपको कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाह‍िए. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पौष्टिक भोजन का सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

