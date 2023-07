Diet Modification For Diabetes: डाइट में ये 7 बदलाव डायबिटीज कभी नहीं बिगड़ेगी, बढ़ा शुगर भी गिरने लगेगा नीचे

अगर आपकी डायबिटीज (Diabetes) बिगड़ गई है या आप इसे हमेशा काबू में रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में 7 बदलाव करने होंगे.

डीएनए हिंदीः ब्लड शुगर (Blood Sugar) का उपर-नीचे होना या खाते ही शुगर का स्तर तेजी से हाई होना खतरे का संकेत है. हालांकि शुगर का डायबिटीज में अप-डाउन होने के पीछे एक बड़ा कारण होता है डाइट में गड़बड़ी. कई बार लो शुगर डाइट लेने के बाद भी डायबिटीज का लेवल हाई हो जाता है और उसके पीछे कारण होता है खाने की प्लेट में कुछ चीजों की कमी.

अगर आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है या आप डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें अपने दिमाग में बिठानी होंगी. खाने में कुछ बदलाव आपके बिगड़े शुगर को पटरी पर ला सकते हैं. इसके लिए डाइट में कुछ चीजें शामिल करनी होंगी तो कुछ हटानी होंगी. तो चलिए जान लें क्या हैं ये 7 बदलाव जो डायबिटीज को काबू में रखेंगे.

इन चीजों को खाने की प्लेट से कर दें दूर (Remove these things from the food plate)

फल के जूस (Fruit Juice)

निश्चित रूप से फल खासकर खट्टे फल जो कि विटामिन सी से भरे होते हैं डायबिटीज में फायदेमंद हैं लेकिन इनके जूस नहीं, जूस पीने से इसमें मौजूद शुगर तुरंत फ्रूक्टोज में बदलकर खून में शुगर का स्तर बढ़ा देती है.

मैदे वाली चीजों से दूरी (Avoid Maida In Diabetes)

ब्लड शुगर बढ़ाने में केवल चीनी ही काम नहीं करती बल्कि मैदा या इससे बनी चीजें भी शुगर का लेवल हाई करती हैं तो शुगर कंट्रोल रखने के लिए मैदे को अपनी डाइट से बैन कर दें

रिफाइंड फूड्स से बचाव (Avoid Refined Foods In Diabetes)

रिफाइन चीजें जैसे सफेद चावल, गेहूं का आटा और यहां तक कि मैदे जैसा स्मूद बेसन तक डायबिटीज को खराब कर सकता है. आपको ऐसी चीजें लेनी हैं जिसमें रफेज यानी चोकर ज्यादा हो.

मिक्स सलाद पर फोकस (Eat Mix Salad In Diabetes)

सब्जियों और फलों से मिक्स सलाद पर फोकस करना बहुत जरूरी है, जो न सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेंगे साथ ही इनसे शरीर को अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व भी मिलेंगे. डायबिटीज के मरीजों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है और मिक्स सलाद का सेवन करना इस समस्या से छुटकारा भी दिलाने में मदद करता है.

साबुत अनाज और दालें (Eat Whole Grain And Pulses In Diabetes)

हाई ब्लड शुगर से परेशान मरीज साबुज अनाज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. क्योंकि गेहूं और चावल जैसे ज्यादातर अनाज के ऊपरी छिलके में ही ज्यादातर पोषक तत्व होते हैं और आटा बनाने या फिर अन्य विधियों के दौरान इसके ऊपरी छिलके को हटा दिया जाता है.

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हाई रफेज फूड (High roughage foods with low glycemic index)

अगर आप आपनी थाली में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें शामिल कर रहे लेकिन उसमे रफेज कम है तो भी आपका शगुर हाई हो सकता है इसलिए डाइट में हमेशा हाई फाइबर वाली चीजें ही शामिल करें.

बाहर की चीजों से परहेज (Avoid Eating Outside In Diabetes)

डायबिटीज के मरीजों को जितना हो सके घर पर बनी चीजों का ही सेवन करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर तैयार की गई चीजें चाहे कितनी भी हेल्दी दिख रही हों, उनका सेवन करना आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है. इसलिए बाहर तैयार किए गए फूड्स से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

तो इन बदलाव को अपने डाइट में ध्यान से शुमार करें और देखिए कैसे शुगर कंट्रोल होती है

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

