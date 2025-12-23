Low Metabolism Sign: इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

क्या आपको पता है कि बिना किसी टेस्ट के ही आप ये जान सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है हाई. यहां कुछ संकेत आपको देने जा रहे हैं जो बताता है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है. मेटाबॉलिज्म होना कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है इसलिए इस पर नजर रखना जरूरी है.

मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर द्वारा एनर्जी के उपयोग और स्टोरेज से है और इसमें शरीर की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि तापमान बनाए रखना, चलना-फिरना, सांस लेना, भोजन पचाना और रक्त संचार करना आदि. समय के साथ आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है और ऊर्जा स्तर में कमी और पाचन संबंधी समस्याओं जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है. लेकिन कैसे जानेंगे की शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है.

1. ऊर्जा का निम्न स्तर

धीमी मेटाबॉलिज्म दर से ऊर्जा की कमी या थकान महसूस हो सकती है. हाइपोथायरायडिज्म और विटामिन की कमी वाले लोगों को धीमी मेटाबॉलिज्म दर के कारण अक्सर थकान का अनुभव होता है और उन्हें लो एनर्जी फील होती है.

2. वजन घटाने में कठिनाई

मेटाबॉलिज्म और वजन आपस में जुड़े हुए हैं. आपकी मेटाबॉलिज्म दर यह निर्धारित करती है कि ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है. आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहित करता है. धीमी मेटाबॉलिज्म दर वाले लोगों को वजन कम करने में इसी वजह से कठिनाई हो सकती है. अपनी समग्र शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करना आपको अधिक कैलोरी जलाने में मदद कर सकता है.

3. बालों और नाखूनों में परिवर्तन

आपके बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं, जिनमें नए प्रोटीन और कोशिकाओं का विकास होता है. इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और धीमी मेटाबॉलिज्म दर से यह प्रक्रिया प्रभावित होती है. हाइपोथायरायडिज्म जैसी चिकित्सीय स्थितियां जो आमतौर पर मेटाबॉलिज्म दर को धीमा कर देती हैं , साथ ही पोषण संबंधी कमियां भी बालों और नाखूनों के विकास को धीमा कर सकती हैं, जिससे नाखून कमजोर हो जाते हैं और बाल पतले हो जाते हैं .

4. पाचन संबंधी लक्षण

धीमी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया पाचन क्रिया को भी धीमा कर सकती है. भोजन पाचन तंत्र में अधिक समय तक रहता है (धीमी गति से पाचन). इससे कब्ज, पेट फूलना और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं .

5. त्वचा में परिवर्तन

धीमी मेटाबॉलिज्म शुष्क त्वचा के कई कारणों में से एक है. हार्मोन त्वचा को हाइड्रेट करने में भूमिका निभाते हैं, और हाइपोथायरायडिज्म और इसके परिणामस्वरूप धीमी मेटाबॉलिज्म शुष्क त्वचा का कारण बन सकती है. 2 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में समस्याएं त्वचा की उम्र बढ़ने के लक्षण पैदा कर सकती हैं, जैसे झुर्रियां और त्वचा की लोच में कमी . 4

6. ठंड लगना

धीमी मेटाबॉलिज्म दर के कारण शरीर का उचित तापमान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. जब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, तो शरीर में कम गर्मी उत्पन्न होती है. यदि आपको ऐसी कोई स्थिति है जो आपकी मेटाबॉलिज्म दर को धीमा कर देती है, तो आपको ठंडे वातावरण के प्रति असहिष्णुता हो सकती है और आपको अक्सर ठंड लग सकती है .

मेटाबॉलिज्म हाई कैसे रखें



आपकी मेटाबॉलिज्म दर काफी हद तक आपकी उम्र, शारीरिक गतिविधि और शरीर की संरचना पर निर्भर करती है. आप इन सभी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी मेटाबॉलिज्म दर बढ़ा सकते हैं.

क्योंकि मांसपेशियां मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा सकते हैं. उम्र बढ़ने के साथ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का द्रव्यमान कम (Reduced muscle mass) हो जाता है.

संतुलित आहार लेना भी महत्वपूर्ण है जो आपके शरीर को सभी आवश्यक विटामिन, खनिज और पोषक तत्व प्रदान करे. कैलोरी में अत्यधिक कमी से बचें, क्योंकि इससे आपके शरीर को ऊर्जा बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म धीमा करने का संकेत मिल सकता है.

मेटाबॉलिज्म स्लो होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

आयु : सामान्यतः, उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है.

शरीर की संरचना : मांसपेशियों की मात्रा कम और वसा की मात्रा अधिक होने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है.

आहार : पर्याप्त कैलोरी न मिलने से शरीर की मेटाबॉलिज्म गति धीमी हो सकती है क्योंकि शरीर ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है.

दवाएं : विभिन्न तरह की दवाएं मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती हैं.

हेरेडिटी : आपके जीन आपके समग्र मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ विशिष्ट जीन मेटाबॉलिज्म संबंधी विकारों से भी जुड़े होते हैं, जिससे शरीर के लिए कुछ पोषक तत्वों को पचाना मुश्किल हो जाता है.

हार्मोन : विभिन्न हार्मोन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, जैसे कि थायरॉइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, कोर्टिसोल और इंसुलिन.

मेडिकल कंडिशन : पोषण की कमी और थायरॉइड की समस्याएँ मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकती हैं. बीमारी और संक्रमण मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि शरीर ऊतकों की मरम्मत और संक्रमण से लड़ने के लिए काम करता है.

शारीरिक गतिविधि : गतिहीन जीवनशैली मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है. भरपूर शारीरिक गतिविधि से कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

गर्भावस्था और स्तनपान की स्थिति : गर्भवती होने या स्तनपान कराने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है क्योंकि आपका शरीर भ्रूण और दूध उत्पादन को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है.

