Blood Clots: किडनी में ब्लड क्लॉटिंग का इशारा हैं पेट मे दर्द से लेकर यूरिन में खून आने जैसे ये 6 लक्षण

Blood Clots: किडनी में ब्लड कलॉटिंग का संकेत

डीएनए हिंदीः शरीर में ब्लड क्लॉटिंग (Blood Clotting) कहीं भी हो सकती है. पेट में दर्द (Lower Abdomen Pain) से लेकर यूरिन में ब्लड (Blood in Urine) आने जैसे कई ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग (Blood Clotting Sign) है. यहां आपको किडनी में ब्लड क्लॉटिंग (Blood Clotting in Kidney) के उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस (Renal Vein Thrombosis) के कारण होते हैं. नसों की ब्लॉकेज (Blockage in Veins) या ब्लड क्लॉटिंग कहीं भी हो ये जानलेवा हो सकते हैं. इसलिए इसे समय रहते पहचान कर इलाज कराना जरूरी है.

रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एक गंभीर स्थिति है और अगर इसका इलाज सही न होतो किडनी फेल हो सकती है. असल में ये बीमारी खून में थक्के बनना ही है. इसमें किडनी की नसों में थक्के से ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन रूकने लगता है. इससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेल्योर का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है.

Kidney Food Alert: किडनी को डैमेज करने का काम करते हैं ये फूड, नहीं बदली ये आदते तो अंदर से हो जाएंगे खोखले

​रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षण

एनसीबीआई के अनुसार किडनी में खून का थक्के जमने का संकेत बिलकुल वैसा ही होता है जैसा किडनी में स्टोन बनने पर होता है. तो चलिए जाने ​रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होने पर शरीर में क्या लक्षण नजर आते हैं.

पेट के साइड और ठीक उसके पीछे हिस्से में भयानक दर्द

टांगों या जांघों में भी दर्द होना

यूरिन में खून आना

बुखार होना

उल्टी या मतली आना

घुटने से लेकर तलवे तक में सूजन

सांस लेने में कठिनाई महसूस होना

​

क्यों बनता है किडनी में खून का थक्का?



बॉडी में खून के थक्के बनने की कई वजह हो सकती है. हाई कोलेस्ट्रॉल, खून का गाढ़ा होना, डिहाइड्रेशन, गर्भ निरोधकों या एस्ट्रोजन थेरेपी, ट्यूमर, पीठ या पेट में चोट, किडनी की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चलते भी ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है.

Corn Silk Benefits: किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी दूर करते हैं भुट्टे के बाल, शरीर में इंसुलिन को करते हैं एक्टिव

​कैसे चलता है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का पता

एनसीबीआई के अनुसार, कंप्यूटेड टोमोग्राफी (CT) एंजियोग्राफी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के निदान के लिए सबसे सटीक टेस्ट है. इसके अलावा, यूरिन टेस्ट- यूरीनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई से भी इसका पता लगाया जा सकता है.

​रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का इलाज

इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है, कि क्लॉटिंग कितनी हुई है, साथ ही क्या है दोनों किडनी में हुई है. छोटी थक्के होने पर डॉक्टर आपको इसके लक्षणों के ठीक होने तक आराम करने की सलाह दे सकते हैं. वहीं, बड़ी और गंभीर थक्के के उपचार के लिए मेडिसिन, डायलिसिस या सर्जरी की आवश्यकता होती है.

​खून का थक्का बनने से कैसे रोकें

इस मेडिकल कंडीशन से बचने का कोई पक्का उपाय नहीं है. लेकिन इसकी संभावना को कम करने के लिए आप हाइड्रेट रहने और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने पर ब्लड थिनर दवाओं का पालन कर सकते हैं.

इन 5 चीजों का रस Kidney को अंदर से करता है साफ, बढ़ जाएगी गुर्दे की फिल्‍टरेशन की क्षमता

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.