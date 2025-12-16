FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

आपको हो रही Acidity की वजह क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए इसके पीछे की 6 सबसे बड़े कारण

6 Hidden Reasons for Acidity: खराब जीवनशैली और खानपान में गड़बड़ी की वजह से एसिडिटी की समस्या होना आम है. अक्सर लोग एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या होने की पीछे की वजह 'मिर्च और मसालेदार खाने को ही मान लेते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है. ये 6 बड़ी वजहें भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं...

Abhay Sharma

Updated : Dec 16, 2025, 05:41 PM IST

आपको हो रही Acidity की वजह क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए इसके पीछे की 6 सबसे बड़े कारण

6 Hidden Reasons for Acidity

6 Hidden Reasons for Acidity: खराब जीवनशैली और खानपान में गड़बड़ी की वजह से एसिडिटी की समस्या होना आम है. अक्सर लोग एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या होने की पीछे की वजह 'मिर्च और मसालेदार खाने को ही मान लेते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है. खाने के अलावा कुछ और कारण भी हैं, जो Acidity की समस्या पैदा कर सकते हैं.  

ऐसे में Acidity की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि इसके पीछे की सही वजह क्या है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट आशिमा अचंतानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि एसिडिटी होने के पीछे 6 छिपे कारण क्या हो सकते हैं...

पहला कारण: आयरन की कमी

आयरन की कमी की वजह से भी आपको एसिडिटी का समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दअरसल, इस स्थिति में पेट में एसिड कम बनता है और शरीर ठीक से आयरन को सोख नहीं पाता (Low Iron Absorption) है. ऐसे में शरीर में यह असंतुलन इस समस्या की एक बड़ी वजह हो सकता है. 

यह भी पढ़ें:  केला, दही और आंवला... इन 6 चीजों से बनाएं नेचुरल हेयर मास्क, रूखे-बेजान बालों में आ जाएगी नई जान

दूसरा कारण: हाई होमोसिस्टीन

इसके अलावा एक्सपर्ट ने बताया कि जब शरीर में Vitamin-B12 और फोलेट का संतुलन बिगड़ता है तो इसकी वजह से 'होमोसिस्टीन' का स्तर बढ़ जाता है. इससे पेट की परत कमजोर हो जाती है और पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. 

तीसरा कारण: इंसुलिन रेजिस्टेंस

खाना अगर पेट में फंसा हुआ है और पच नहीं रहा है तो यह 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' का एक संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह एसिडिटी का एक बड़ा और छिपा हुआ कारण हो सकता है. 

चौथा कारण: मैग्नीशियम की कमी

एक्सपर्ट के मुताबिक पेट में एक वाल्व होता है जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है और मैग्नीशियम की कमी की वजह से कई बार यह वाल्व ढीला पड़ जाता है, इससे पेट का एसिड भोजन नली में वापस आने लगता है और जलन की समस्या पैदा होती है. 

पांचवा कारण: स्ट्रेस और कोर्टिसोल

इसके अलावा तनाव भी इसके पीछे की वजह हो सकती है. क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही नहीं, बल्कि पेट को भी खराब करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा स्ट्रेस और बढ़ा हुआ कोर्टिसोल हार्मोन पेट में एसिड के उत्पादन को बिगाड़ देते हैं और आप परेशान रहते हैं. 

छठा कारण: एच. पाइलोरी संक्रमण

इसके अलावा एच. पाइलोरी संक्रमण भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह एक खास तरह का बैक्टीरिया है जो पेट में एसिडिटी और अल्सर को ट्रिगर करता है. यह संक्रमण कई बार बार-बार होने वाली एसिडिटी की मुख्य कारण बन जाता है.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

