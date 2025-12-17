FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Railway Luggage Rules: 40 KG तक लगेज फ्री... ट्रेन के किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान, रेल मंत्री ने संसद में बताया

40 KG तक लगेज फ्री... ट्रेन के किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

Homeसेहत

सेहत

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

Madhya Pradesh में छह बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए, सभी बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे थे. मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए छह सदस्यीय कमिटी के गठन का आदेश दिया है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 17, 2025, 07:10 PM IST

लापरवाही की हद... MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चे HIV पॉजिटिव, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

MP Thalassemia HIV Infection

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Madhya Pradesh में छह बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए, सभी बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे थे. मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए छह सदस्यीय कमिटी के गठन का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्यप्रदेश के सतना स्थित जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों और उनमें से एक के माता-पिता के एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं.

लोक स्वास्थ्य एंव चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने एक आदेश जारी कर इस जांच दल की घोषणा की और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. 

जांच टीम में कौन-कौन शामिल 

इस जांच दल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रीवा संभाग की क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर सत्या अवधिया, राज्य रक्त संचरण परिषद (एसबीटीसी) की उपसंचालक रूबी खान, भोपाल स्थित एम्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन विशेषज्ञ रोमेश जैन, भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की सीमा नवेद, होशंगाबाद के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ औषधीय निरीक्षक संजीव जादौन और भोपाल में इसी विभाग की औषधि निरीक्षक प्रियंका चौबे को शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें:  Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

सात दिनों में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश

आदेश में इस समिति से सात दिनों में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, उल्लेखनीय है कि सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में दूषित रक्त चढ़ाए जाने से छह बच्चे इस लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए हैं. इनमें से एक के माता-पिता भी इसकी चपेट में आ गए हैं.  इसपर  सतना के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट सतीश कुमार एस. ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह सारे मामले इस साल जनवरी से मई के बीच सामने आए हैं और सभी पीड़ितों का एचआईवी प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है. 

उन्होंने कहा, ‘‘थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा था. इनमें से नियमित जांच के दौरान छह बच्चे एचआईवी से संक्रमित पाए गए हैं.’’ कुमार ने कहा, ‘‘इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं. लेकिन जो बाकी पांच बच्चे हैं, उनके माता-पिता संक्रमित नहीं हैं.’’ कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि एचआई‍वी से संक्रमित सभी लोगों का प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है और सभी की हालत ठीक है. 

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा

इससे पहले, मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा, ‘‘इस बात की भी जांच की जा रही है कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन सरकारी अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में तो नहीं हुआ था.’ पीड़ित बच्चों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है और इन्हें अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता था. आशंका है कि बच्चों को दूषित खून चढ़ाया गया था. थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एक नियमित अंतराल पर खून चढ़ाए जाने की जरूरत पड़ती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
MORE
Advertisement