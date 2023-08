Diabetes Patient के लिए खतरनाक हैं ये 5 फल, तेजी से बढ़ाते हैं ब्लड शुगर लेवल

Worst Fruits For Diabetes: डायबिटीज में कई फलों से परहेज करना पड़ता है. यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं.

डीएनए हिंदीः डायबिटीज (Diabetes) एक लाइलाज बीमारी है. इसका कोई भी इलाज नहीं है हालांकि डाइट का ध्यान रखकर और दवाई की मदद से इसे कंट्रोल कर सकते हैं. शुगर के मरीज (Sugar Patient) के लिए मीठा नहीं खाना चाहिए. ऐसे में डायबिटीज होने पर मीठे फलों से भी परहेज (Diabetes Patient Should Avoid These Fruits) करना पड़ता है. यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं. आइये ऐसे फलों के बारे में बताते हैं जिन्हें शुगर मरीज को गलती से भी नहीं खाना (Fruits To Avoid In Diabetes) चाहिए. यह डायबिटीज को असंतुलित कर सकता है.

शुगर के मरीज न खाएं ये फल (Diabetes Patient Should Avoid These Fruits)

संतरा

विटामिन्स से भरपूर संतरा सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन शुगर के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए. संतरा तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. अगर डायबिटीज मरीज संतरा खाना चाहता है तो उसे हरे और खट्टे संतरे का सेवन करना चाहिए.

शरीर में खून की कमी को दूर करेंगे ये 10 फूड्स, तेजी से बढ़ने लगेगा ब्लड

अनानास

अनानास भी डायबिटीज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है. यह तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. अनानास खाने से डायबिटीज के लक्षण जैसे बार-बार पेशाब की समस्या और ज्यादा भूख लगना बढ़ जाते हैं.

केला

केले में सिंपल कार्ब्स और जल्दी पचने वाला फाइबर होता है. यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है. जिससे डायबिटीज को असंतुलित हो जाती है. यहीं वजह है कि शुगर के मरीज को केला नहीं खाना चाहिए.

ये 4 लोग न पिएं हल्दी वाला दूध, फायदे की जगह होंगे नुकसान

चीकू

चीकू बहुत ही मीठा होता है शुगर में मीठा खाने से परहेज करना चाहिए. चीकू खाने से अचानक ब्लड शुगर बढ़ जाता है. डायबिटीज के मरीज को चीकू नहीं खाना चाहिए.

अंगूर

अंगूर डायबिटीज को असंतुलित करता है. अंगूर में नेचुरल शुगर होती है जो ब्लड में आसानी से घुल जाती है जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में शुगर के मरीजों को अंगूर नहीं खाना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.