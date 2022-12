Clog Arteries: गंदगी भरकर नसों को ब्लॉक कर देती हैं ये 5 चीजें, बढ़ता है वेन्स के फटने का खतरा

Blocked Veins: नसों में गंदगी भरकर ब्लॉक कर देती हैं ये 5 चीजें

डीएनए हिंदीः नसों में गंदगी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित (Dirt in Veins Affects Blood Circulation) करती है और इससे पूरे शरीर पर असर होता है. नसों की ब्लॉकेज से शरीर में दर्द से लेकर सूजन तक की समस्या(Nerve Blockage to Body Pain to Swelling) प्रारंभिक तौर पर होती है. लेकिन इसके खतरे यहीं तक नहीं है इससे दिल का दौरा पड़ने (Heart Attack) के साथ ही दिमाग की नसें फटने तक की संभावना (Bursting of Nerves of Brain) रहती है.

हाई कोलेेस्ट्रॉल (High Cholesterol) और यूरिक एसिड (Uric Acid) जैसी चीजें ब्लड में जमा हो कर नसों को ब्लॉक करना शुरू करती हैं. एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि नसों में किसी भी तरह की ब्लॉकेज न हो. नसों में गंदगी पहुंचाने के पीछे हमारा ही हाथ होता है. असल में बार खाने-पीने की गलत आदतों के कारण नसों में प्लॉक जमने लगते हैं. जब ये प्लॉक यानी गंदगी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो नसें ब्लॉक होने लगती हैं. इससे शरीर में रक्तप्रवाह यानी ब्लड फ्लो धीमा होने लगता है और कई बार ब्लड गाढ़ा होकर थक्के भी बनने लगता है.

नसों के जाम (Clogged Arteries) होने से आपको अपने अंगों में दर्द या ब्लड फ्लो के बिगड़ने का अनुभव हो सकता है. नसों के ब्लॉक होने से आपको दिल का दौरा, हृदय रोग, धमनी रोग और दिमाग की नसें फटना यानी स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याओं का जोखिम हो सकता है. खाने-पीने की कुछ चीजें शरीर को कोलेस्ट्रॉल नामक एक मोमी पदार्थ का बहुत अधिक उत्पादन करने का कारण बन सकती हैं. कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा हो सकता है और उन्हें सख्त और बंद कर सकता है. ऐसा होना हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीजें हैं, जो नसों में गंदगी जमा करती हैं, जिनसे आपको किसी भी कीमत पर बचना चाहिए.

अंडे

अंडे स्वस्थ भोजन हैं लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रोजाना एक अंडा खाने की सलाह देता है. प्रतिदिन एक से अधिक अंडे खाना आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

सैचुरेटेड फैट

सैचुरेटेड फैट को धमनियों को बंद करने के लिए जाना जाता है. हालांकि सभी सैचुरेटेड फैट समान नहीं होते हैं. उदाहरण के लिए, डेयरी उत्पादों की तुलना में मांस से प्राप्त फैट से हृदय रोग का अधिक जोखिम होता है. इनके बजाय आप लीन मीट और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद ले सकते हैं. मक्खन के बजाय हमेशा जैतून का तेल का इस्तेमाल करें.

मीठे खाद्य पदार्थ



मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कैंडी, शीतल पेय, मीठे रस और कुकीज जैसी चीजें नसों की सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन हैं. यहां तक कि नाश्ते में खाए जाने वाले वाले सीरियल्स भी हानिकारक हो सकते हैं. इसके बजाय नैचुरल शुगर वाली चीजें खाने की कोशिश करें.

फास्ट फूड

आजकल फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, पिज्जा बर्गर जैसे फास्ट फूड का खूब सेवन किया जाता है. आपको इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए. इन चीजों के सेवन से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है. इतना ही नहीं, यह चीजें ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित कर सकती हैं.

रिफाइंड अनाज

अनाज, ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री जैसी रिफाइंड अनाज से बनी चीजों का सेवन करने से नसों में धीरे-धीरे प्लेक जमा होता रहेता है. इन चीजों के सेवन न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याएं बल्कि मोटापा और डायबिटीज का भी खतरा हो सकता है. आप इसके बजाय उन्हीं उत्पादों के स्वस्थ साबुत अनाज वाली चीजें चुन सकते हैं.



