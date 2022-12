Winter Tips: नसों में खून के बहाव को तेज कर देंगी ये 5 चीजें, स्लो ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होगी दूर

Winter Tips: ठंड में नसों में खून के बहाव तेज कर देंगी ये 5 चीजें

डीएनए हिंदीः ब्लड वह तरल पदार्थ है जो शरीर में हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों और अन्य अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता (Blood Carries Oxygen and Nutrients to Heart, Lungs, Muscles and Other Organs) है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो (Blood Circulation Slow) हो जाए तो न केवल ये अंग सही तरीके से काम करते हैं और कई बार ये बॉडी पार्ट्स को डैमेज (Body Parts Damage) तक कर देता है. सर्दियों में भी ठंड से ब्लड सर्कुलेशन धीमा (Blood Flow Slow in Winter) हो जाता है इससे हार्ट पर प्रेशर(Pressure on Heart) पड़ने लगता है लेकिन कुछ फ्रूट्स, मसाले और हर्ब्स (Fruits, Spices and Herbs) आप खाना शरू कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन नसों में तेज (Increase Blood Circulation)हो जाएगा.

Slow Blood Circulation: शरीर में स्लो ब्लड सर्कुलेशन का संकेत पहचानें, ये 10 लक्षण होते हैं जानलेवा

मानव शरीर के वजन का लगभग 7% रक्त होता है जो नसों के माध्यम से शरीर के कोने-कोने तक जाता है. एक स्वस्थ वयस्क में 4.5-5 लीटर रक्त होता है. अच्छा ब्लड सर्कुलेशन पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाता है. ब्लड शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, हानिकारक रोगजनकों और संक्रमणों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये तभी संभव है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो. तो चलिए जानें वाे कौन सी चीजें हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं.

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले टॉप 5 फूड्स

लाल मिर्च

लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक शक्तिशाली फाइटोकेमिकल होता है जो मसालेदार स्वाद प्रदान करता है. यह रक्तचाप को कम करके ऊतकों में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करके कार्य करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड और अन्य वासोडिलेटर्स की रिहाई को भी बढ़ावा देता है जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों में मांसपेशियों को आराम देकर नसों और धमनियों के माध्यम से आसानी से रक्त प्रवाह को बढ़ाने में सहायता करते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि ये मसालेदार मिर्च ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और धमनियों में प्लाक जमा होने से बचाती है.

Blood Thinners की नहीं पड़ेगी जरूरत अगर खाने में करते हैं लाल मिर्च शामिल

अनार

लाल-लाल रसीले मीठे अनार में ढेर सारे पॉलीफेनोल्स, एंटीऑक्सिडेंट और नाइट्रेट होते हैं जो शक्तिशाली वासोडिलेटर हैं. अनार को साबुत या रस के रूप में डाइट में शामिल करने से ब्लड सर्कुलेशन उत्तेजित होता है और इससे सभी ऊतकों को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है.

दालचीनी

सुगंधित और शरीर को गर्म रखने वाला मसाला दालचीनी एक प्रभावशाली पोषक तत्व प्रोफाइल के साथ आता है जिसमें स्वास्थ्य लाभ के असंख्य गुण हैं. यह रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम करता है, रक्त वाहिका को फैलाता है और हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में परिसंचरण में सुधार करता है. इसके अलावा, ताज़ा दालचीनी की चाय रक्तचाप को काफी कम कर सकती है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है.

लहसुन

ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट से जुड़ी हर बीमारी हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर हाई ब्लड प्रेशर तक के लिए लहसुन अत्यधिक मूल्यवान जड़ी बूटी है. लहसुन की प्रत्येक फली पौधों के यौगिकों और एंटीऑक्सिडेंट के विशाल भंडार से संपन्न होती है, जो शक्तिशाली औषधीय गुणों को प्रदर्शित करती है. एलिसिन, लहसुन में सल्फर यौगिक ऊतक रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और रक्त वाहिकाओं को आराम देकर रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करते हैं. ये नसों में जमी वसा को पिघला देता है.

पैर-हाथ का बार-बार सुन्न होना है खराब ब्लड सर्कुलेशन की निशानी, ऐसे करें सुधार

हल्दी

हल्दी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सबसे शक्तिशाली हर्बल सामग्री में से एक है जो इसके अनगिनत चिकित्सीय गुणों के लिए मूल्यवान है. सक्रिय घटक कर्क्यूमिन में मजबूत विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को खोलते हैं और रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं. अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाइट्रिक ऑक्साइड के स्राव को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ता है और सूजन को कम करता है.

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये बातें भी रखें ध्यान

धूम्रपान छोड़ दें क्योंकि तम्बाकू कई पुरानी बीमारियों के लिए एक जोखिम कारक है और रक्त परिसंचरण को भी बाधित करता है. राेज 45 मिनट की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करती है और वासोडिलेशन में सुधार करने में मदद करती है. वजन कम करें, क्योंकि अधिक वजन या मोटापा रक्त प्रवाह को नकारात्मक रूप से बाधित करता है और धमनियों में प्लाक जमा करता है. सब्जियों, फलों, साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों से युक्त पौष्टिक आहार खाने से परिसंचरण स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर