Kidney Failure: किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 5 संकेत, समझ लें गुर्दे की फिल्टर क्षमता घट रही

किडनी कई कारणाें से खराब होने लगती है. गुर्दे जब सही तरीके से काम नहीं करते तो कई तरह के संकेत शरीर को मिलने लगते हैं.

डीएनए हिंदीः किडनी खराबी के पीछे कई कारणों में किसी प्रकार की चोट से लेकर हाई ब्लड प्रेशर का बहुत हाई होना और डायबिटीज में ब्लड शुगर का अनकंट्रोल रहने से भी किडनी को बहुत नुकसान होता है.

किडनी पर जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो वह शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाती और इसमें टॉक्सिन जमा हो जाते हैं. किडनी खराब होने के लक्षण इतने मामूली होते हैं, कि शुरुआती दौर में इसे पकड़ना आसान नहीं होता है. लेकिन सावधानी बरती जाए और निरंतर नजर आने वाले लक्षणों पर नजर रखकर किडनी को बचाया जा सकता है.यहां कुछ संकेत बताने जा रहे हैं जो अगर आपको कई दिनों तक दिख रहे हैं तो ये किडनी खराब होने का संकेत देते हैं.

किडनी खराब हुई तो क्या होगा

किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी है. ये यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे नाइट्रोजनयुक्त वेस्ट मटेरियल उत्पादों से ब्लड को फिल्टर करनेका काम बंद कर देगी और जो ये सभी टॉक्सिन्स हमारे ब्लैडर में आकर यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते थे, वह शरीर में ही रह जाएंगे और तम शरीर में कई तरह की बीमारियों का जन्म शुरू होगा और इनमें से ज्यादातर को इसका अंदाजा नहीं होता. यही वजह है कि किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है.

बार-बार या बेहद का यूरिन आना

यूरिन का बार-बार आना केवल शुगर ही नहीं किडनी खराबी का भी संकेत है. दिन में 6-7 बार से ज्यादा आप रोज ही यूरिन पास को जाते हैं यानी या तो आपकी किडनी खराब हो रही है या आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है. वहीं अगर आपको यूरिन बहुत कम आती है तो ये भी किडनी की समस्या का संकेत है. किडनी के मामले में व्यक्ति को या तो बहुत कम बार या फिर बहुत ज्यादा बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है. ये दोनों ही स्थिति किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं . कुछ लोगों की पेशाब में खून भी निकलता है. ऐसा डैमेज हुई किडनी के कारण ब्लड सेल्स के पेशाब में रिसने के कारण होता है.

कमजोरी और थकान महसूस होना

बिना किसी मेहनत या काम के भी हर समय कमजोरी और थकान महसूस होना किडनी की समस्या के शुरूआती संकेत हैं. जैसे -जैसे किडनी की बीमारी गंभीर होती जाती है व्यक्ति पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है. यहां तक की थोड़ा चलना-फिरने में भी दिक्कत महसूस होती है. ऐसा किडनी में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण होता है.

घुटने और पैरों में सूजन

किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त सोडियम को फिल्टर करने में मदद करती है. जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो शरीर में सोडियम जमा होने लगता है, जिससे पिंडलियों और टखनों में सूजन बढ़ जाती है. इस स्थिति को एडिमा कहते हैं. वैसे तो टॉक्सिक किडनी में आंखों और चेहरे में सूजन देखी जाती है, लेकिन इसके लक्षण सबसे ज्यादा हाथ, पैर और टखनों को प्रभावित करते हैं.

​त्वचा में सूखापन और खुजली

त्वचा में सूखापन और खुजली भी किडनी डिसऑर्डर का मुख्य संकेत है. ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती . तब ये विषाक्त पदार्थ ब्लड में जमा होने लगते हैं, जिससे त्वचा में खुजली, सूखेपन के साथ दुर्गंध आने लगती है.

​​भूख में कमी आना

शरीर में विषाक्त पदार्थों और वेस्ट का संचय भी आपकी भूख को कम कर सकता है, जिससे वजन घटने लगता है. कम भूख का एक अन्य कारण सुबह जल्दी मतली और उल्टी भी हो सकती है. इस कारण व्यक्ति को हर समय पेट भरा हुआ महसूस होता है और कुछ खाने का मन नहीं करता. यह किडनी खराब होने का खतरनाक संकेत है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता.

​किडनी को हेल्दी रखना है तो इन बातों को बांध लें गांठ

किडनी को खराब होने से रोकने के लिए लो सोडियम डाइट, अलकोहल ले दूरी बनाना होगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से बचना होगा, पेनकिलर का कम से कम यूज करें और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें.

