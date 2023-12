blood Sugar Remedy: डायबिटीज में ये 5 ट्रिक्स ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोक देंगे, सुस्त इंसुलिन होगा एक्टिव

प्रीडायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज में भी ब्लड में शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए आपको इंसुलिन प्रतिरोध से निपटने की जरूरत होगी और इममें 5 चीजें नेचुरली आपकी समस्या को कम कर देंगी.

डीएनए हिंदीः अगर 3 महीने से ज्यादा आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहता है तो समझ लें कि आप प्रीडायबिटीज की और अग्रसर हैं. साथ ही अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको 5 ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स पर काम करना चाहिए जो देखते ही देखते आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को दूर करते हैं.

बता दें कि इंसुलिन प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जहां आपका शरीर बहुत अधिक इंसुलिन के खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर देता है क्योंकि बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से ये दिक्कतें होती हैं. जब आप बहुत अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं तो इंसुलिन प्रतिरोध ग्लूकोज की विषाक्तता को बढ़ा देता है. शरीर के लिए बहुत अधिक ग्लूकोज जहर की तरह काम करता है. शरीर को रिसेप्टर्स को बंद करके इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इंसुलिन की होती है और ये ही ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और ग्लूकोज को अवशोषित करने की अनुमति देता है.

लेकिन जब इंसुलिन पर दबाव ज्यादा आता है तो इंसुलिन की कार्यक्षमता धीमी या बंद हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि हम खुद इन रिसेप्टर्स को बंद करें ताकि कोशिकाओं में जाने वाली चीनी की मात्रा को कम सके और डायबिटीज या ब्लड शुगर हाई होना रूक सके. तो चलिए जानें की वो 5 तरीके हैं क्या जो शुगर को कंट्रोल करने में नेचुरली दवा की तरह काम करेंगे.

डायबिटीज से बचाव के 5 बेस्ट उपाय

1. कार्ब्स को वसा और प्रोटीन से बदलें (Replace the carbs with fat and protein)

ये आहार हैक आपके अग्न्याशय से दबाव को तुरंत हटा देगा. यदि आप कार्ब्स डाइट से हटा दें तो आपके पैन्क्रियाज को रिपेयर और आराम करने का मौका मिलेगा और इससे आपके अंदर पैदा हो रही इंसुलिन प्रतिरोध भी सही होने लगेगी. आप पाएंगे की कुछ समय बाद आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही कम हो रहा है. इसलिए कार्ब्स की जगह आप प्रोटीन को जगह दें.

2. आंतरायिक उपवास (Intermittent fasting)

एक और चीज़ है वह है बार-बार न खाना. इसके बजाय आप आंतरायिक उपवास करें. आंतरायिक उपवास के साथ आप केवल एक विशिष्ट समय के दौरान ही खाना खाते हैं. आपको प्रत्येक दिन या सप्ताह में कुछ समय के लिए भोजन नहीं करना होगा. सप्ताह के दो दिन बहुत कम कैलोरी खा सकता है और अन्य पांच दिनों में सामान्य रूप से कार्ब्स कम खा सकता है. इससे आपके पैन्क्रियाज को एक जर्क लगेगा और वह बेहतर काम करेगा.

3. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां खाएं

उच्च गुणवत्ता वाले एंटीऑक्सिडेंट खाद्य पदार्थों जैसे कम स्टार्च वाली सब्जियों पर ध्यान केंद्रित करें. जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, कच्चा पपीता, तरोई, हरा कद्दू, आदि खूब खाएं. फलों में आम कच्चा अमरूद, नारियल, सेब आदि खाएं. इसके अलावा फलियां जैसे राजमा, मटर, चना या विभिन्न तरह की छिलके वाली दालें खाएं. एंटीऑक्सीडेंट से भरी चीजें आपको चीनी की संपार्श्विक क्षति से बचाने में मदद करेंगी. इसलिए भले ही आप डायबिटीज रोगी हों, आप केवल स्वस्थ भोजन करके कम से कम जटिलताओं और दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं.

4. विटामिन सप्लीमेंट लें

आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज होता है और आपके पास इंसुलिन प्रतिरोध होता है, तो आप अपने मूत्र के माध्यम से बहुत सारे पोषक तत्व बर्बाद कर देंगे. आप क्रोमियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन खो सकते हैं B1, और जिंक के सप्लीमेंट ले सकते हैं. ये भी आपको इंसुलिन प्रतिरोध और डायबिटीज के विकास से बचा रही हैं.

5. व्यायाम

शारीरिक गतिविधि बहुत सारी शर्करा को जला सकती है और आपके माइटोकॉन्ड्रिया को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकती है. आप खाने के बाद भी कम से कम 15 मिनट की वॉक करें और रोजाना करीब 45 मिनट आपकी कोई न कोई कार्डियो एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)



