खानपान की गलत आदतें और खराब जीवनशैली (Bad Lifestyle) का असर बुरी तरह से हमारी सेहत पर पड़ रहा है, इसके कारण लोग तेजी से कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इनमें लिवर (Liver Damage) से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजमर्रा की ये 5 गलतियां लिवर को बुरी तरह से डैमेज (Liver Damage) कर देती हैं. इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका लिवर खराब (Mistakes Can Damage Your Liver) हो तो तुरंत इन आदतों पर लगाम लगाएं..वरना ये आपके लिए बड़ी मुश्किल (Bad Habits Cause Liver Problem) का कारण बन सकता है...

ये लक्षण बताते हैं आपका लिवर नहीं है ठीक

त्वचा और आंखों पर पीलापन

पेट में दर्द और सूजन

पेशाब का रंग गहरा पीला होना

खाना खाने का मन न करना

सूजन होना

हर समय थकान रहना

रूखी त्वचा और उस पर नीले निशान होना

आपकी ये गलतियां लिवर को कर सकती हैं खराब

- शराब का एक पेग भी लिवर काे नुकसान पहुंचा सकता है और इससे आपको अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

- इसके अलावा अलग अलग तरह की दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से आपका लिवर खराब हो सकता है, इससे ड्रग इन्ड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है.

- सिगरेट, वेपिंग, हुक्का, खैनी या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

- इसके अलावा हाई शुगर वाला खाना खाना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इनका सेवन करने से बचें.

- मोटापा या ज्यादा वजन भी आपके लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए बढ़ते वजन को काबू में रखें...

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

