Diabetes Remedy: सुबह उठते ही चबाकर खाएं ये हरी पत्तियां, इंसुलिन होगा एक्टिवेट और ब्लड शुगर तुरंत डाउन

Diabetes Remedy: सुबह उठते ही चबाकर खाएं ये हरी पत्तियां, इंसुलिन होगा एक्टिवेट और ब्लड शुगर डाउन

डीएनए हिंदीः आयुर्वेद में कई ऐसी पौधे और पेड़ की पत्तियां (Ayurvedic Leaves ) हैं जिन्हें कच्चा अगर चबाकर (Chew Raw Leaves) खा लें या इनके रस का सेवन (Drink Green Leaves Juice) रोज करने लगें तो ब्लड में शुगर की मात्रा तेजी से कम (Blood Sugar Down Fast) होने लगती है. इन पत्तियों को अर्क ब्लड में सुस्त पड़े इंसुलिन को एक्टिवेट (Activate Insulin) करता है और पैंन्क्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को भी बढ़ाता (Increases Production of Insulin in Pancreas) है. डायबिटीज रोगियों के लिए 5 कौन से पत्ते दवा की समान काम करते हैं, चलिए जान लें.

ब्लड शुगर का बढ़ना केवल डायबिटीज (High Blood Sugar In Daibetes)) के लिए ही नहीं, कई अंगों की खराबी का भी कारण होता है. शुगर बढ़ने से किडनी (Kidney) से लेकर लिवर (Liver) और हार्ट (Heart) तक के खराब होने का खतरा होता है. यही नहीं डिप्रेशन और फुट अल्सर जैसी समस्याएं पैर को काटने तक पर मजबूर कर देती हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज और हाई रफेज ग्लूटेन फ्री, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट के साथ इन पत्तियों को खाना शुरू कर दें.

करी पत्ता

अपने घर में आप गमले में करी पत्ता यानी मीठी नीम को लगा लें, क्योंकि ये ब्लड शुगर से लेकर हाई कोलेस्ट्रॉल तक के लिए दवा की तरह काम करता है. रोज एक गिलास इसके पत्तों का रस या इसके ताजे हरे पत्ते एक मुठ्ठी चबाकर खा लें. आप चाहें तो इसे सलाद, स्प्राउट्स पर भी कतर के डाल दें और कच्चा ही खाएं. देखते ही देखते आपका बल्ड शुगर और ब्लड में जमी वसा कम होने लगेगी. कड़ी पत्ता में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. खास कर इसमें पाया जाने वाला फ्लेवोनोइड्स शरीर के अंदर स्टार्च को ग्लूकोज में चयापचय को रोकता है और इंसुलिन को एक्टिवेट करता है.

जैतून के पत्ते

जैतून के हरे पत्ते अगर मिल जाएं तो इसे चबा लें या इस पत्ते का पाउडर आप खरीद लें और इसे रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ खाना शुरू कर दें. इसके पत्ते चबाने से टाइप 2 डायबिटीज आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. साल 2013 की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिा जैतून के पत्ते का सेवन करने से डायबिटीज वाले लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंट में काफी सुधार होता है.

शलजम के पत्ते



शलजम के पत्ते का रस या साग अगर रोज करीब 1 कप खा लिया जाए तो इससे शुगर का लेवल कम होने लगता है. हाई फाइबर रिच इस पत्ते में ब्लड शुगर, लिपिड और इंसुलिन के लेवल में सुधार करने की अद्भुत शक्ति होती है.

गुड़मार के पत्ते

गुड़मार को जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे कहा जाता है जोकि एक जड़ी-बूटी है. भारत में पाई जाने वाली इस जड़ी बूटी को ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए जाना जाता है. साल 2013 के एक अध्ययन के अनुसार टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में इसके सेवन से काफी सुधार देखे गए हैं. टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग, जिन्होंने 18 महीनों के लिए इसके पत्तों का अर्क लिया उनमें इंसुलिन लेने वालों की तुलना में ब्लड शुगर लेवल में काफी गिरावट आई.

स्टेविया

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (एडीए) के अनुसार, स्टेविया डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद पौधा है. साल 2018 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि इन मरीजों ने मीठी तुलसी का सेवन किया था, उनका ब्लड शुगर लेवल एक से दो घंटे में कम होना शुरू हो गया था.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

