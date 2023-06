Juices For Diabetes Control: इन 5 जूस की मदद से बढ़ते ब्लड शुगर लेवल पर पाएं काबू, डायबिटीज में मिलेगा आराम

Juices For Diabetes Control

डीएनए हिंदीः डायबिटीज (Diabetes) एक लाइलाज बीमारी जरूर है लेकिन इसे कई तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है. हालांकि इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है. ब्लड में शुगर का लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ जाने की वजह से लोगों कई समस्या का सामना करना पड़ता है. डायबिटीज (Diabetes) की वजह से उल्टी, सांस लेने में परेशानी, पेट दर्द, जल्दी थक जाना आदि समस्याएं (Diabetes Symptoms) होने लगती है. डायबिटीज से होने वाली इन समस्याओं के कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है.

ऐसे में डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप इन 5 जूस (5 Best Juice For Control Diabetes) का सेवन कर सकते हैं. इनके इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में मदद मिलेगी. ब्लड शुगर को कम करने के लिए मार्केट में भी कई जूस मौजूद है जिन्हें पीने की सलाह दी जाती है. आज हम आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में फायदेमंद जूस (5 Best Juice For Control Diabetes) के बारे में बताने वाले हैं.

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इन 5 जूस का करें सेव (5 Best Juice For Control Diabetes)

करेले का जूस

डायबिटीज मरीज के लिए करेले का जूस सबसे अच्छा माना जाता है. यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही प्रभावी होता है. करेले में मौजूद पॉलीपेप्टाइड-पी इंसुलिन यौगिक डायबिटीज को नियंत्रण में रखते हैं.

डायबिटीज मरीज हर दिन डाइट में लें ये 5 चीजें, खून में जरा भी नहीं बढ़ेगा ग्लूकोज का लेवल

लौकी का जूस

लौकी के रस को पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. यह शुगर के साथ बढ़ते वजन को भी कम करने में मदद करता है.

आंवला जूस

आंवले के रस की सिर्फ दो चम्मच से ही शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है. आंवले के रस में एक चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स करके इसका सुबह-शाम सेवन करने से लाभ मिलता है.

गिलोय का जूस

गिलोय को आयुर्वेदिक औषधि है इसमें हाइपोग्लाईकैमिक गुण पाए जाते हैं. यह शुगर के मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. गिलोय का रस पीने से बल्ड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है.

पालक का जूस

पालक डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर होता है. पालक मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और आवश्यक विटामिन से भरपूर होता है. यह ब्लड शुगर के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.