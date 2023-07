Anti-Cold Diet: सुबह-सुबह खा लें ये 5 चीजें, कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा रहेगा गर्म और सर्दी छू भी नहीं पाएगी

किचन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको शीतलहर में शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं, इसे खाने से कई बीमारियां तक दूर होती हैं.

डीएनए हिंदी: ठंड का कहर (Havoc of Cold) अभी और सितम ढाहने वाला है. इस लिए सर्दियों से बचने का पुख्ता इंतजाम करना होगा. क्याेंकि एक कहावत भी है कि "गर्मी की दवाई जीरा और सर्दी की दवाई हीरा" (“cumin is the medicine for summer and diamond is the medicine for winter”) यानी एक बार ठंड की चपेट में आ गए तो हीरे जितना इलाज में खर्च हो जाता है और आराम नहीं मिल पाता, इसलिए शीतलहर (Cold Wave) में आपका शरीर अंदर से गर्म (Internally Body Warm) रहे इसके लिए आप रोज सुबह और शाम को कुछ चीजें खाना शुरू कर दें (start eating some things every morning and evening).

ठंड में शरीर के तापमान को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है लेकिन कुछ हर्ब्स, मसाले ऐसे हैं जो शरीर को ठंड से बचाते हैं और अंदर से गर्म रखते हैं. इतना ही नहीं इन चीजों को खाने से बीमारियां भी हमारे पास नहीं फटकती हैं.

Cold Waves Alert: शीतलहर में उल्टी-दस्त भी ले सकती है जान, एक्सपर्ट से जानिए कड़ाके की ठंड में कैसे शरीर को रखें अंदर से गर्म

ठंड में शरीर को गर्माहट और कफ से लेकर जुकाम और शरीर के दर्द से राहत के लिए खाएं ये चीजें - Eat these things to keep body warm in cold and to get relief from phlegm and cold and body pain

गुड़ और तिल

गुड़ और तिल की तासीर गर्म होती है ओर इसे सर्दियों जरूर खाएं. ये दोनों ही चीजें शीतलहर में भी आपके शरीर को अंदर से गर्माहट देंगी और आपकी हड्डियों को मजबूती देने के साथ ही गठिया और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे. रोज गुड़ का काढा लें और कुछ भूनी हुई तिल इसमें पीस के मिला लें. ये दोनों ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करते हैं और बीपी कंट्रोल करने के साथ ही सर्दी-जुकाम और कफ से भी बचाते हैं.

अजवाइन

ठंड के दिनों में गर्म पानी के साथ अजवाइन का सेवन करने से सर्दी जुकाम का खतरा कम हो सकता है. अजवाइन की तासीर गर्म होती है, ऐसे में ठंड के दिनों में ये शरीर को गर्म करने में मदद करती है. नियमित रूप से अजवाइन का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी नहीं लगती और बीमारियां दूर रहती हैं

शहद और लहसुन

विंटर सीजन में शहद-लहसुन खाने से शरीर गर्म रहने के साथ ही बुखार और सर्दी से बचने में काफी मददगार होता है. दोनों की तासीर गर्म होती है जो शरीर के टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करते हैं. लहसुन और शहद का मिश्रण खाने से आप हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं. इसका सेवन दिल की धमनियों में जमा फैट बाहर निकल सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सकते हैं. हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से आपकी हृदय स्वास्थ्य काफी अच्छा हो सकता है. लहसुन और शहद का मिश्रण पेट संबंधी विकारों को दूर कर सकता है.

Cold Wave Alert: शीतलहर में हाई ब्लड प्रेशर से नसों के फटने का खतरा दोगुना, रक्तचाप रोगी ठंड में इन 4 बातों का रखें ध्यान

दालचीनी

दालचीनी की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में इसका काढा कई फायदे देता है. दालचीनी बॉडी में गर्माहट बढ़ाने के साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर कर देती है. दालचीनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी मजबूत करती है. साथ ही वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होती है. ये सर्दियों में होने वाले डिप्रेशन और तनाव को भी दूर करती है.

अदरक और तुलसी

सर्दियां शुरू होते ही ज्यादातर घरों में अदरक और तुलसी की चाय पीना शुरू कर दी जाती है. दरअसल, अदरक और तुलसी दोनों ही शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और इनके इस्तेमाल से शरीर की गर्माहट बने रहने के साथ ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है.

UP Cold wave : 24 घंटों में ठंड से गई 25 लोगों की जान, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बढ़ा खतरा, ऐसे बरतें सावधानी

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.