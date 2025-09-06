Add DNA as a Preferred Source
युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! Heart Attack से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें

20 से 30 साल के उम्र वाले युवा भले ही दिखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन दिल की बीमारी आजकल किसी को भी हो सकती है. इससे बचने के लिए शुरुआत से ही स्वस्थ आदतें अपनाना जरूरी है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 04:56 PM IST

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवनशैली ने युवाओं को भी हृदय रोगों की चपेट में ले लिया है. पहले जहां हार्ट अटैक को बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था. वहीं अब 20 और 30 साल के युवा भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. कम उम्र में हार्ट अटैक का आना काफी चर्चा और चिंता का विषय बन गया है. इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप कुछ अच्छी आदतें अपनाकर अपने दिल को जवां और सेहतमंद रखें. अगर आप भी 20 की उम्र में हैं, तो ये 5 आदतें अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है.

अपने खाने का रखें विशेष ध्यान

सब्जियों में पालक, ब्रोकोली और गाजर, फलों में जामुन और संतरा, साबुत अनाज में जई और भूरे चावल आदि का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद है. इसके अलावा, नट्स, बीज, जैतून का तेल या एवोकाडो भी आपके अधिकांश भोजन का हिस्सा होने चाहिए. आपको अगर दिल की बीमारी से दूर रहना है तो फास्ट फूड, मीठे पेय, प्रसंस्कृत स्नैक्स और अधिक नमक को अपने दैनिक भोजन में नहीं लेना चाहिए.

प्रति सप्ताह 150 मिनट व्यायाम जरूरी

हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तेज चलने, साइकिल चलाने या तैराकी करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं. इसके अलावा, आप दिन के दौरान छोटी-छोटी गतिविधियां जैसे- सीढ़ियां चढ़ना, ऑफिस में किसी सहकर्मी के डेस्क तक जाना या फिर शाम को थोड़ी देर टहलना आदि ये सभी आदतें आपको एक्टिव और हेल्दी रखने का काम करते हैं.

नियमित हेल्थ चेकअप करें

रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, शरीर का वजन और कमर की परिधि आदि आपको नियमित रूप से जांच कराने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बीमारी का लक्षण प्रकट होने से पहले ही छिपे हुए खतरों को बयां करते हैं. 20-30 की उम्र में आप भले ही ठीक महसूस कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपको ऊपर बताए गई चीजों को नियमित चेक करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें- सीने में ही नहीं, Heart Attack आने पर कंधे और हाथ के अलावा इन जगहों पर भी हो सकता है दर्द

तनाव मुक्त रहें

दीर्घकालिक तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धमनियों में भी सूजन आती है. यह दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर में विकार उत्पन्न करता है. तनाव मुक्त रहना बेहद जरूरी है. यह भी आहार या व्यायाम जितना ही महत्वपूर्ण है. इसके लिए योग, लघु श्वास व्यायाम या दिन में 10 मिनट तक फोन-मुक्त सैर जैसी तकनीकें अपना सकते हैं.

शराब और धूम्रपान जैसी चीजों से बनाएं दूरी

अधिक मात्रा में शराब पीने से हृदय पर दबाव पड़ता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. तम्बाकू धमनियों को क्षति पहुंचाता है और थक्का जमने का जोखिम भी बढ़ाता है. अत्यधिक शराब पीने से संवेदनशील युवा वयस्कों को खतरा हो सकता है.

