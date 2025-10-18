Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO
सेहत
How to recognize diabetes: क्या आप जानते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित आधे से ज़्यादा लोगों का पता जीवन के बाद ही चलता है. लेकिन 35 साल की उम्र के बाद एक काम करने से शुरुआती पहचान में मदद मिल सकती है, जिससे इलाज और देखभाल आसान हो जाती है.
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डायबिटीज के बारे में न जानता हो. सभी जानते हैं कि यह बीमारी शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देती है और खराब खानपान, गतिहीन जीवनशैली, पारिवारिक इतिहास और मोटापा जैसे कारक इसके कारण बनते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ने का एक कारण इसका जल्दी निदान न होना भी है. हालाँकि, अगर शुरुआती दौर यानी प्रीडायबिटीज़ में ही इसका पता चल जाए, तो डायबिटीज से बचा जा सकता है.
डायबिटीज का जल्दी पता लगने से इलाज आसान हो जाता है. इससे संबंधित जटिलताओं का खतरा भी कम हो जाता है. आइए जानें कि डायबिटीज का जल्दी पता कैसे लगाया जाए. डायबिटीज आज एक आम समस्या बन गई है, फिर भी लोगों को इसके बारे में पूरी या सटीक जानकारी नहीं है, जिससे इसका निदान तब तक देरी से होता है जब तक कि यह गंभीर नुकसान न पहुँचाने लगे. एक रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रतिशत डायबिटीज रोगियों का निदान ही नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखाता है.
35 साल के बाद करें ये काम
अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं , तो 30 से 35 साल की उम्र के बीच जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज का इतिहास रहा हो. आयुर्वेदिक डॉक्टर और डायबिटीज एक्सपर्ट नील सवालिया ने इंस्टाग्राम वीडियो में लोगों को सलाह दी है कि अगर आपकी उम्र 30 या उससे ज्यादा है, तो आपको अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती निदान से इलाज आसान हो जाता है और आप स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है.
आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए?
अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:
उपवास ब्लड शुगर (एफबीएस) - यह परीक्षण 8-10 घंटे के उपवास के बाद किया जाता है.
पोस्टप्रैन्डियल ब्लड शुगर (पीपीबीएस) - यह परीक्षण भोजन के बाद आपके ब्लड शुगर के स्तर को मापता है. इसे खाने के 2 घंटे बाद करें.
HbA1c (ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन) - यह 3 महीने की अवधि में आपके औसत ब्लड शुगर (ग्लूकोज) स्तर को मापता है.
रैंडम ब्लड शुगर (आरबीएस) - यह परीक्षण दिन के किसी भी समय किया जा सकता है
ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (ओजीटीटी) - यह परीक्षण करता है कि आपका शरीर शर्करा के स्तर को कैसे संभालता है.
यदि इनमें से कोई भी असामान्य है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें ताकि आपको उचित मार्गदर्शन और उपचार मिल सके.
डायबिटीज से बचाव के लिए क्या करें?
