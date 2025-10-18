FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ समय क्या है आज? जान लें कब खरीदें सोना-चांदी या बर्तन

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

Homeसेहत

सेहत

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

How to recognize diabetes: क्या आप जानते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित आधे से ज़्यादा लोगों का पता जीवन के बाद ही चलता है. लेकिन 35 साल की उम्र के बाद एक काम करने से शुरुआती पहचान में मदद मिल सकती है, जिससे इलाज और देखभाल आसान हो जाती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 18, 2025, 09:49 AM IST

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

Get these sugar tests done after age 35

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डायबिटीज के बारे में न जानता हो. सभी जानते हैं कि यह बीमारी शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देती है और खराब खानपान, गतिहीन जीवनशैली, पारिवारिक इतिहास और मोटापा जैसे कारक इसके कारण बनते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ने का एक कारण इसका जल्दी निदान न होना भी है. हालाँकि, अगर शुरुआती दौर यानी प्रीडायबिटीज़ में ही इसका पता चल जाए, तो डायबिटीज से बचा जा सकता है.

डायबिटीज का जल्दी पता लगने से इलाज आसान हो जाता है. इससे संबंधित जटिलताओं का खतरा भी कम हो जाता है. आइए जानें कि डायबिटीज का जल्दी पता कैसे लगाया जाए. डायबिटीज आज एक आम समस्या बन गई है, फिर भी लोगों को इसके बारे में पूरी या सटीक जानकारी नहीं है, जिससे इसका निदान तब तक देरी से होता है जब तक कि यह गंभीर नुकसान न पहुँचाने लगे. एक रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रतिशत डायबिटीज रोगियों का निदान ही नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखाता है.

35 साल के बाद करें ये काम

अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं , तो 30 से 35 साल की उम्र के बीच जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज का इतिहास रहा हो. आयुर्वेदिक डॉक्टर और डायबिटीज एक्सपर्ट नील सवालिया ने इंस्टाग्राम वीडियो में लोगों को सलाह दी है कि अगर आपकी उम्र 30 या उससे ज्यादा है, तो आपको अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती निदान से इलाज आसान हो जाता है और आप स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है.

आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए?
 
अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

उपवास ब्लड शुगर (एफबीएस) - यह परीक्षण 8-10 घंटे के उपवास के बाद किया जाता है.

पोस्टप्रैन्डियल ब्लड शुगर (पीपीबीएस) - यह परीक्षण भोजन के बाद आपके ब्लड शुगर के स्तर को मापता है. इसे खाने के 2 घंटे बाद करें.

HbA1c (ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन) - यह 3 महीने की अवधि में आपके औसत ब्लड शुगर (ग्लूकोज) स्तर को मापता है.

रैंडम ब्लड शुगर (आरबीएस) - यह परीक्षण दिन के किसी भी समय किया जा सकता है

ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (ओजीटीटी) - यह परीक्षण करता है कि आपका शरीर शर्करा के स्तर को कैसे संभालता है.

यदि इनमें से कोई भी असामान्य है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें ताकि आपको उचित मार्गदर्शन और उपचार मिल सके.
 
डायबिटीज से बचाव के लिए क्या करें?

  1. अधिक वजन या मोटापे से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है . स्वस्थ वजन बनाए रखें और अगर आपका वजन अधिक है तो उसे कम करने पर ध्यान दें. इसके अलावा, रोज़ाना व्यायाम और पैदल चलकर खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें.
  2. अपने आहार का ध्यान रखें. अगर आपको जंक फ़ूड और मीठे खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की लत है, तो उन्हें अपने आहार से हटा दें और अपने भोजन को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से समृद्ध करें.
  3. धूम्रपान न करें, धूम्रपान से पूरी तरह बचें. धूम्रपान से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है. अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे छोड़ने की कोशिश करें. साथ ही, अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव
दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव
Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम
छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम
Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Happy Dhanteras Wishes &amp; Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE