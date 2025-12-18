Pollution Cure: 10 रुपये की हर घर में मिलने वाली ये चीज़ है प्रदूषण का तोड़, सेहत रहेगी तंदुरुस्त

Jaggery Benefits: अगर आप बढ़ते प्रदूषण के बीच खुद को इससे होने वाले नुकसान से बचाए रखना चाहते हैं, ठंड में शरीर को गर्म और खांसी, जुकाम या गले में खराश जैसी समस्या को दूर रखना चाहते हैं तो गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें...

Jaggery For Pollution Cure And Immunity: गुड़ स्वाद में मीठा होने के साथ, सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसका उपयोग भारत में सदियों से किया जाता रहा है. खासतौर से ठंड के मौसम में इसके सेवन से सर्दी और प्रदूषण से बचाव में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं, 40 से 50 रुपये किलो मिल जानी वाली ये मीठी चीज आपके पूरे परिवार की इम्युनिटी बनाए रखने में भी मददगार हो सकती है.

ऐसे में अगर आप बढ़ते प्रदूषण के बीच खुद को इससे होने वाले नुकसान से बचाए रखना चाहते हैं, ठंड में शरीर को गर्म और खांसी, जुकाम या गले में खराश जैसी समस्या को दूर रखना चाहते हैं तो गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें...

क्या है डायटीशियन की राय?

MP, सतना स्थित बिरला हॉस्पिटल की डायटीशियन श्वेता द्विवेदी के मुताबिक, सर्दी और प्रदूषण से बचाव में गुड़ की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इसके अलावा गुड़ शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. गुड़ में मौजूद आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं. सर्दियों में तिल, अदरक या मूंगफली के साथ गुड़ का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और सर्दी-जुकाम से राहत मिल सकती है.

गुड़ है नेचुरल डिटॉक्सिफायर

प्रदूषण आजकल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, खासतौर से दिल्ली NCR में. हवा में मौजूद धूल और जहरीले कण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. गुड़ को प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर माना जाता है. यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और फेफड़ों को साफ रखने में मददगार होता है. नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में गुड़ खाने से सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है.

इम्यून सिस्टम बनाए मजबूत

इसके अलावा, गुड़ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में भी मददगार हो सकता है. अच्छा पाचन होने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से करता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. मजबूत इम्यूनिटी सर्दी और प्रदूषण दोनों के प्रभाव को कम करने में मदद करती है.

हालांकि, गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, खासतौर से डायबिटीज के मरीजों को इसके सेवन से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के साथ अगर गुड़ को शामिल किया जाए, तो यह सर्दी और प्रदूषण से लड़ने में एक प्राकृतिक सहायक साबित हो सकता है.

