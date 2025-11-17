Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

3 Powerful Ayurvedic Herbs: आज हम आपको ऐसे 3 आयुर्वेदिक मिश्रण के बारे मे बताने जा रहे हैं, शरीर में जमा कचरे को निकालने, पाचन दुरुस्त करने और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं में मददगार माना जाता है.

3 Powerful Ayurvedic Herbs: आयुर्वेद में कई ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से पाचन सुधारा जा सकता है. इन उपायों से बॉडी डिटॉक्स होती है और रोजमर्रा की कई तकलीफे कम होती हैं. आज हम आपको ऐसे ही 3 आयुर्वेदिक मिश्रण के बारे मे बताने जा रहे हैं, शरीर में जमा कचरे को निकालने, पाचन दुरुस्त रखने और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं में मददगार माना जाता है. इनमें शामिल हैं मेथी, अजवाइन और काली जीरी.

कैसे बनाएं ये खास मिश्रण?

इस आयुर्वेदिक मिश्रण को आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसके लिए 250 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली जीरी को हल्का भूनकर पीसकर रख लिया जाता है. इसके बाद रात को सोने से पहले एक चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना फायदेमंद माना जाता है.

क्या हैं इसके फायदे?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिश्रण को नियमित रूप से लेने से शरीर हल्का महसूस होने लगता है, पाचन सुधरता है, गैस और कब्ज में आराम मिलता है और धीरे-धीरे शरीर की सूजन भी कम होती है. इतना ही नहीं इससे थकान कम होती है, त्वचा साफ होती है और शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है. जोड़ों की तकलीफ, अपच, कफ की समस्या को दूर करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

काली जीरी है क्या?

इस मिश्रण में खास बात काली जीरी का होना है, जिसे कई लोग गलती से कलौंजी समझ लेते हैं. लेकिन, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं. इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहे कि काली जीरी काफी गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों या संवेदनशील लोगों को इसका प्रयोग बिना परामर्श के नहीं करना चाहिए.

क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेने से उलटी, पेट में जलन या परेशानी भी हो सकती है. अगर कभी इसके सेवन से असहजता महसूस हो तो शरीर को शांत करने के लिए आंवले का उपयोग, दूध या हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है. इनपुट --आईएएनएस

