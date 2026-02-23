FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना- US से ट्रेड डील शर्म की बात. अमेरिका से ट्रेड डील पर भड़के राहुल गांधी कहा- किसानों को खत्म कर दिया. कांग्रेस देश की रक्षा करती रहेगी. आपने देश बेच दिया, ये शर्म की बात.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Insulin Resistance: केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा! 

केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा!

IDFC First Bank Scam: कैसे हुआ 590 करोड़ का घोटाला? 5 बड़ी बातें

IDFC First Bank Scam: कैसे हुआ 590 करोड़ का घोटाला? 5 बड़ी बातें

Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

Homeसेहत

सेहत

Insulin Resistance: केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा! 

TV एक्ट्रेस मिनी माथुर ने इंस्टाग्राम पर इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) के बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने बताया कि भारत में कुछ रोज़मर्रा की आदतें लिवर को फैटी और शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रही हैं. इसलिए इन आदतों में सुधार करना जरूरी है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 08:17 PM IST

Insulin Resistance: केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा! 

Insulin Resistance (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Insulin Resistance India, Fatty Liver Reversal: इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) ऐसी छिपी हुई बीमारी है, जिसका असर शरीर पर काफी गहरा और लंबे समय तक रहता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर की कोशिकाएं जब इंसुलिन पर सही प्रतिक्रिया नहीं देतीं, तो पैंक्रियाज (अग्न्याशय) जरूरत से ज्‍यादा इंसुलिन बनाने लगता है. इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस स्थिति को हाइपरइंसुलिनमिया (Hyperinsulinemia) कहते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शुरू में यह शरीर के लिए फायदेमंद लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे यह कई मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बन जाता है.

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस मिनी माथुर (Mini Mathur) ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने बताया कि भारत में कुछ रोज़मर्रा की आदतें लिवर को फैटी और शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रही हैं. इसलिए इन आदतों में सुधार करना जरूरी है...

क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, इंसुलिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह समस्या गलत खानपान, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, धूम्रपान और शराब पीने की वजह से हो सकती है. अच्छी बात यह है कि छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलाव करके ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है और शुरुआती फैटी लिवर व प्रीडायबिटीज को ठीक भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर

फैटी लिवर के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला अल्कोहलिक  और दूसरा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर. एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादा शराब पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है और जो लोग नियमित शराब पीते हैं उनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर होने का खतरा रहता है.  वहीं नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि, खराब खानपान (ज्यादा मैदा और तेल वाली चीजें) और इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है. 

इन 3 आदतों में कर लें सुधार 

देर से खाने की आदत: एक्सपर्ट के मुताबिक, देर से रात का खाना खाने से शरीर का बायोलॉजिकल टाइम (सर्कैडियन रिदम) बिगड़ जाता है. रात में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे ब्लड शुगर और तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) बढ़ सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा करने से शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रात का खाना जल्दी खाएं और खाने में ज्यादा सब्जियां शामिल करें, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. 

नाश्ते में कम प्रोटीन लेने की आदत: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिन की शुरुआत अगर प्रोटीन वाले नाश्ते से की जाए तो ब्लड शुगर संतुलित रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर भोजन में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर शामिल करने से शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है. इसके लिए भूखे रहने या बहुत सख्त डाइट करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा तनाव और नींद का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी हार्मोन और ब्लड शुगर पर असर डालते हैं.  

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करना: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (मसल्स की एक्सरसाइज) करना बहुत जरूरी है. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसों और आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वजन कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है. ये सभी चीजें दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए जरूरी होती हैं, जो डायबिटीज मरीजों में आम समस्या होती है.

जरूरी बात

ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आसान और असरदार बदलावों पर ध्यान दिया जाए जैसे सही समय पर खाना, नाश्ते में प्रोटीन लेना और नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना. ये छोटे-छोटे कदम सही दिशा में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे लाइफस्टाइल बदलाव कई बार कठोर डाइट से भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं और आपकी हेल्थ रिपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
MORE
Advertisement