Insulin Resistance: केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा! 

Insulin Resistance India, Fatty Liver Reversal: इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) ऐसी छिपी हुई बीमारी है, जिसका असर शरीर पर काफी गहरा और लंबे समय तक रहता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर की कोशिकाएं जब इंसुलिन पर सही प्रतिक्रिया नहीं देतीं, तो पैंक्रियाज (अग्न्याशय) जरूरत से ज्‍यादा इंसुलिन बनाने लगता है. इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस स्थिति को हाइपरइंसुलिनमिया (Hyperinsulinemia) कहते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शुरू में यह शरीर के लिए फायदेमंद लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे यह कई मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बन जाता है.

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस मिनी माथुर (Mini Mathur) ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में खुलकर बात की है, उन्होंने बताया कि भारत में कुछ रोज़मर्रा की आदतें लिवर को फैटी और शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना रही हैं. इसलिए इन आदतों में सुधार करना जरूरी है...

क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, इंसुलिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह समस्या गलत खानपान, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, धूम्रपान और शराब पीने की वजह से हो सकती है. अच्छी बात यह है कि छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलाव करके ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है और शुरुआती फैटी लिवर व प्रीडायबिटीज को ठीक भी किया जा सकता है.

अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर

फैटी लिवर के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला अल्कोहलिक और दूसरा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर. एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादा शराब पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है और जो लोग नियमित शराब पीते हैं उनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर होने का खतरा रहता है. वहीं नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि, खराब खानपान (ज्यादा मैदा और तेल वाली चीजें) और इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है.

इन 3 आदतों में कर लें सुधार

देर से खाने की आदत: एक्सपर्ट के मुताबिक, देर से रात का खाना खाने से शरीर का बायोलॉजिकल टाइम (सर्कैडियन रिदम) बिगड़ जाता है. रात में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे ब्लड शुगर और तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) बढ़ सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा करने से शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रात का खाना जल्दी खाएं और खाने में ज्यादा सब्जियां शामिल करें, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

नाश्ते में कम प्रोटीन लेने की आदत: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिन की शुरुआत अगर प्रोटीन वाले नाश्ते से की जाए तो ब्लड शुगर संतुलित रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर भोजन में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर शामिल करने से शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है. इसके लिए भूखे रहने या बहुत सख्त डाइट करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा तनाव और नींद का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी हार्मोन और ब्लड शुगर पर असर डालते हैं.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करना: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (मसल्स की एक्सरसाइज) करना बहुत जरूरी है. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसों और आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वजन कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है. ये सभी चीजें दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए जरूरी होती हैं, जो डायबिटीज मरीजों में आम समस्या होती है.

जरूरी बात

ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आसान और असरदार बदलावों पर ध्यान दिया जाए जैसे सही समय पर खाना, नाश्ते में प्रोटीन लेना और नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना. ये छोटे-छोटे कदम सही दिशा में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे लाइफस्टाइल बदलाव कई बार कठोर डाइट से भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं और आपकी हेल्थ रिपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं.

