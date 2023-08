Benefits of Walking: 10 मिनट में ठीक हो सकती हैं इतनी बीमारियां पर क्या है वॉकिंग का सही तरीका...

Walk के बहुत फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजन कम होता है बल्कि शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं. जानिए वॉक के बाद क्या करें और किन बातों का रखे खयाल

डीएनए हिंदी: घर बैठे-बैठे वजन बढ़ गया है या फिर यूं कहें की वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करते-करते आप वर्क-आउट (Work Out) करना भूल गए हैं. ऐसे में घर से बाहर थोड़ी देर वॉक करना फायदेमंद होगा. अक्सर वॉक यानी सैर करने की बात वजन घटाने (Weight Loss) के लिए ही की जाती है लेकिन ऐसा नहीं है.

वॉक करने के कई फायदे हैं. इससे आपके शरीर और मन का स्वास्थ्य ठीक रहता है. कोशिश करें की आप रोजाना कम से कम 10 मिनट वॉक करें. आइए जानते हैं वॉक करने के क्या-क्या फायदे होते हैं.

दिल के लिए फायदेमंद (Walking Benefits)

रोजाना आधे घंटे तक सैर करें, इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है. इसके अलावा दिल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं खत्म होती हैं।

बीपी और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण

सैर करने से ब्लड प्रेशर नार्मल होता है, अधिक कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है.

जोड़ों में ताकत आती है

एक शोध के मुताबिक रोज़ाना सैर करने से शरीर जोड़ों और मांसपेशियों को नई एनर्जी मिलती है।

तनाव से निजात

आधे घंटे की वॉक, विशेषकर सुबह के वक्त चलने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, वॉक करने से टेंशन से मुक्ति मिलती है. वॉक करेंगे तो खुद को फ्रेश भी महसूस करेंगे



Sugar कंट्रोल में रहती है

शुगर की बीमारी यानी मधुमेह में रोज़ाना वॉक करने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से शरीर में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है



रक्त संचालन स्वस्थ करता है



वॉक करने से मसल्स में रक्त संचालन बढ़ता है साथ ही यह मसल्स इंजरी को भी कम करता है



शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है

नियमित वॉक करने पर आपके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म की गति भी तेज़ होती है



मॉर्निंग वॉक के बाद क्या करना चाहिए (What to do after morning walk)

भूख का ध्यान रखें



सुबह सैर करने के बाद काफी भूख लगती है. वॉक के बाद आपको ध्यान रखना है की आप फाइबर और प्रोटीन से भरा ब्रेकफास्ट खाएं. आप ओट्स, अंडे, अल्मोंड्स इत्यादि खा सकते हैं



रेस्ट करें

आधे घंटे या एक घंटे के वॉक के बाद जब आप घर आये तो पांच से दस मिनट रेस्ट ज़रूर करें. अगर आते ही आप काम पर लग जाएंगे तो आपको काफी थकान हो सकती है और आप के मांसपेशियों में भी ज़ोर पड़ेगा



कपड़े बदल लें



जैसे ही आप वॉक करके घर वापस आये, तुरंत ही अपने पसीने वाले कपड़े बदल लें, नहीं तो शरीर में गंदे बैक्टीरिया घर कर लेंगे और आपको त्वचा संबंधित इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकती है



पंखा ना चलाएं



वॉक करके घर आये तो तुरंत ही पंखा चलाकर पसीना न सुखाएं, इससे आपको ठंड लग सकती है. बेहतर है बाहर से आकर अच्छे से हाथ मुंह साफ़ कर लें

वॉकिंग के दौरान किन बातों का रखें खयाल (Tips for Morning Walk)