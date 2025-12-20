FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये 10 लक्षणों नाक के कैंसर का शुरुआती संकेत हैं, 99 % लोग इसे हल्के में ले कर नजरअंदाज कर देते हैं

Weather Report: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में भारी बर्फबारी, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और

दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

सेहत

Nasal cancer: ये 10 लक्षणों नाक के कैंसर का शुरुआती संकेत हैं, 99 % लोग इसे हल्के में ले कर नजरअंदाज कर देते हैं

शरीर के कई हिस्सों के कैंसर के बारे में आपने सुना होगा लेकिन नाक के कैंसर के बारे में आप जानते हैं, इसके लक्षण क्या है और ये किसे ज्यादा होता है. चौंकाने वाली बात है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 20, 2025, 08:16 AM IST

नाक के कैंसर समेत अन्य कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आइए नाक के कैंसर के लक्षणों और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जानते हैं. कभी-कभार नाक में दर्द होना भी नाक के कैंसर का लक्षण हो सकता है. यह एक दुर्लभ बीमारी है. हाल के वर्षों में इसके मामलों में वृद्धि हुई है. साथ ही, यह चौंकाने वाली बात है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम है.

अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार, इस प्रकार का कैंसर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में दोगुना होने की संभावना होती है. इसलिए, नाक के कैंसर और इसके शुरुआती लक्षणों को जानना महत्वपूर्ण है. नाक और साइनस का कैंसर तब होता है जब नाक गुहा या आसपास के पैरानेज़ल साइनस में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं. यह सिर और गर्दन के कैंसर का एक दुर्लभ प्रकार है.

नाक के कैंसर के जोखिम कारक

कुछ विशिष्ट व्यवसायों में कार्यरत लोगों को इस कैंसर के होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वे लंबे समय तक हानिकारक कणों को सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं: बढ़ईगिरी, कपड़ा उद्योग की धूल, चमड़े की धूल, निकेल, क्रोमियम की धूल, मस्टर्ड गैस. इसके अलावा, धूम्रपान, ह्यूमन पैपिलोमावायरस संक्रमण, आनुवंशिक रेटिनोब्लास्टोमा, गोरी त्वचा, पुरुष होना और 55 वर्ष से अधिक आयु भी जोखिम को बढ़ाती है.

नाक के कैंसर के लक्षण

  1. आंखों के ऊपर या नीचे दर्द
  2. नाक के एक हिस्से में रुकावट
  3. नाक या दांत से मवाद जैसा स्राव निकलना
  4. चेहरे या दांतों में सुन्नपन
  5. आँखों से लगातार पानी आना
  6. दृष्टि में परिवर्तन
  7. कान में दर्द या दबाव
  8. चेहरे, तालू या नाक के अंदर गांठ

नाक का कैंसर कब खतरनाक होता है?  
नाक का कैंसर तब खतरनाक हो जाता है जब यह शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के कारण फैलने लगता है. लगातार नाक से खून आना, सांस लेने में दिक्कत, चेहरे में सूजन, दर्द, आंख या दिमाग तक फैलाव होने पर यह जानलेवा रूप ले सकता है.

नाक के कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है?  
नाक के कैंसर का इलाज उसके स्टेज पर निर्भर करता है. शुरुआती अवस्था में सर्जरी और रेडियोथेरेपी से इलाज संभव है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और संयुक्त उपचार दिया जाता है. समय पर जांच और इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक डॉक्टर से संपर्क करें.

