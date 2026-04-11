युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   

3 . न्यूरोलॉजिकल बीमारी की शुरुआती स्टेज

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कई बार लोग इन लक्षणों को स्ट्रेस या रोजमर्रा की थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन, अगर ये बदलाव लगातार बने रहें, तो आगे चलकर हाथों में कंपकंपी, चलने में धीमापन, बैलेंस बिगड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. कई मामलों में लोग नींद या मूड की समस्या लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि यह किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की शुरुआती स्टेज भी हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह का Slow Damage Cycle बनता है. (AI Image)