युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   

सेहत
Abhay Sharma | Apr 11, 2026, 01:54 PM IST
1.युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस YOPD का खतरा
न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, पार्किंसंस डिजीज को आमतौर पर बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता है, लेकिन अब यह पैटर्न बदल रहा है. आज के समय में युवाओं में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं, जिसे यंग-ऑनसेट पार्किंसंस (YOPD) कहा जाता है. एक्सपर्ट ने बताया यह बीमारी अचानक नहीं होती, बल्कि कई सालों में धीरे-धीरे विकसित होती है. इसके शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. (AI Image)
2.दिमाग के अंदर Dopamine की कमी
एक्सपर्ट के मुताबिक, पार्किंसन बीमारी में दिमाग के अंदर Dopamine की कमी हो जाती है, और अगर कम उम्र में पार्किंसन हो रहा है तो इसके पीछे जेनेटिक कारण हो सकता है. वहीं सर में गंभीर चोट लगने के बाद भी कुछ मरीज़ों में पार्किंसन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं. शुरुआत में सामान्य लक्षण जैसे शरीर में अकड़न, थकान, मूड में बदलाव, नींद ठीक न आना या कब्ज की समस्या भी हो सकती है. (AI Image)
3.न्यूरोलॉजिकल बीमारी की शुरुआती स्टेज
कई बार लोग इन लक्षणों को स्ट्रेस या रोजमर्रा की थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन, अगर ये बदलाव लगातार बने रहें, तो आगे चलकर हाथों में कंपकंपी, चलने में धीमापन, बैलेंस बिगड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. कई मामलों में लोग नींद या मूड की समस्या लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि यह किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की शुरुआती स्टेज भी हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह का Slow Damage Cycle बनता है. (AI Image)
4.खराब जीवनशैली से बढ़ती जाती है बीमारी
खराब जीवनशैली की वजह से शरीर में सूजन बढ़ता है, इससे ब्रेन सेल्स को नुकसान होता है और धीरे-धीरे लक्षण शुरू होते हैं और बीमारी आगे बढ़ती जाती है. इस कंडीशन में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें हेल्दी और संतुलित खाना खाएं नींद पूरी लें स्ट्रेस को कंट्रोल करें प्रदूषण और केमिकल्स से बचाव करें, किसी भी स्थिति में अपने शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को इग्नोर न करें. (AI Image)
5.सही समय पर सही इलाज
डॉ. चावला के मुताबिक, अगर कम उम्र में हाथों में हल्की कंपकंपी, चलने में बदलाव, सूंघने की क्षमता कम होना या लगातार कब्ज जैसी समस्या हो रही है, तो इसे हल्के में न लें, तुरंत जांच कराएं. क्योंकि जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना बेहतर मैनेजमेंट संभव है. आज के समय में पार्किंसन सिर्फ उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं रह गई है. एक्सपर्ट ने बताया की सही समय पर समझदारी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है. (AI Image)
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