कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

सेहत
रईश खान | Sep 05, 2025, 08:32 PM IST
1.गठिया (Arthritis)
डॉक्टरों के मुताबिक, कलाइयों (wrists) में दर्द रहने की वजह आर्थराइटिस यानी गठिया हो सकता है. यह शुरुआती लक्षण माना जाता है. धीरे-धीरे हाथ-पैर की उंगलियों और गर्दन तक दर्द पहुंच जाता है. समय पर इसका इलाज कराना जरूरी है.
2.गठिया होने का कारण
आज-कल की भागदौड़ भरी जिंदगी ऐसी है कि लोगों का खान-पान खराब हो गया है. उनका नाश्ता करने से लेकर लंच-डिनर तक कोई सही समय नहीं होता. ऊपर से शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान और अस्वस्थ आहार, गठिया के कारण बनते हैं. एक वजह मोटापा भी है. अधिक वजन से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे गठिया का खतरा बढ़ सकता है.
3.कार्पल टनल सिंड्रोम
कार्पल टनल सिंड्रोम (Carpal Tunnel Syndrome) की समस्या लैपटॉप, मोबाइल या लंबे समय तक टाइपिंग करने वालों के ज्यादा होती है. इससे नस पर दवाब पड़ने के कारण कलाई और हथेलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है. कभी-कभी झनझनाहट भी महसूस होता है.
4.टेंडिनाइटिस
टेंडिनाइटिस (Tendonitis) एक ऐसी समस्या है, जिसमें मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक (fibrous tissue) में सूजन या जलन होती है. इस कारण कलाई में दर्द और अकड़न हो सकती है.
5.चोट या आघात
कभी ऐसा होता है कि हाथ में चोट लगी और उसका उस समय ठीक से इलाज नहीं करा पाए, तो वह बाद में दर्द करने लगती है. किसी काम में कलाई का अधिक उपयोग करने जैसे कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना या हाथों से भारी वजन उठाना दर्द का कारण बन सकता है.
6.डायबिटीज
डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कलाई और हाथ में दर्द और सुन्नता का कारण बन सकती है. यह एक ऐसी बीमारी है, जो लंबे समय तक ब्लड शुगर के उच्च स्तर के कारण नसों को नुकसान पहुंचाती है. कलाई में अगर दर्द बार-बार हो रहा है तो उचित उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले डॉक्टर्स से परामर्श अवश्य लें.