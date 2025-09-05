कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

6 . डायबिटीज

डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कलाई और हाथ में दर्द और सुन्नता का कारण बन सकती है. यह एक ऐसी बीमारी है, जो लंबे समय तक ब्लड शुगर के उच्च स्तर के कारण नसों को नुकसान पहुंचाती है. कलाई में अगर दर्द बार-बार हो रहा है तो उचित उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले डॉक्टर्स से परामर्श अवश्य लें.