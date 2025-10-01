बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

1 . बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हैं ये फल

1

ICMR और NIN की रिपोर्ट का दावा है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे कुछ जो फल युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. वो बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ये फल पैरों की ताकत को छिन लेते हैं. इसके अलावा गैस, एसिडिटी, सूजन और यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं​ किन फलों का ज्यादा सेवन बुजुर्गों के लिए हानिकारक साबित होता है.