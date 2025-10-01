FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

सुबह जल्दी उठने के साथ ही डाइट में फलों का शामिल करना अच्छी सेहत का राज माना जाता है, लेकिन आपकी बढ़ती उम्र के साथ ही कुछ फलों का ज्यादा सेवन आपके लिए फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं. यह आपके शरीर में कमजोरी से लेकर पैरों की ताकत को छिन लेते हैं.

नितिन शर्मा | Oct 01, 2025, 01:55 PM IST

1.बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हैं ये फल

बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हैं ये फल
1

ICMR और NIN की रिपोर्ट का दावा है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे कुछ जो फल युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. वो बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ये फल पैरों की ताकत को छिन लेते हैं. इसके अलावा गैस, एसिडिटी, सूजन और यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं​ किन फलों का ज्यादा सेवन बुजुर्गों के लिए हानिकारक साबित होता है.

2.अनानास खाने से बचें

अनानास खाने से बचें
2

विटामिन सी से भरपूर अनानास स्वाद के साथ ही कई सारे फायदों के लिए जाना जाता है. इसमें ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही इसका ज्यादा सेवन एसिडिटी, ब्लड शुगर और शरीर में सूजन बढ़ाने लगाता है. इसकी वजह से घुटनों, टखनों और कूल्हों में भयंकर दर्द होने लगता है.

3.केला खाने से बचें

केला खाने से बचें
3

केले में सबसे ज्यादा पोटैशियम पाया जाता है. यह बच्चों से लेकर युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद फलों में से एक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए केले का ज्यादा सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसकी वजह यह ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और शुगर शरीर में पानी को रोकते हैं. इससे पैरों में सूजन बढ़ती है.

4.अंगूर भी नुकसानदायक

अंगूर भी नुकसानदायक
4

अंगूर सेहत के​ लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इनमें मौजूद फ्रुक्टोल बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित होता है. यह यूरिक एसिड को बढ़ाने के साथ ही जोड़ों में जमा होता है. इसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ने लगती है.

5.तरबूज और संतरा

तरबूज और संतरा
5

एक्सपर्ट्स का दावा है कि तरबूज और संतरा वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन डायबिटीज मरीजों से लेकर बुजुर्गों को इसका ज्यादा सेवन नुकसादायक होता है. यह पैरों में सूजन, भारीपन और थकावट ला सकता है.तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है. इसका मतलब है यह ब्लड शुगर को स्पाइक करता है. वहीं संतरा भी घुटनों में अकड़न और दर्द की वजह बनता है. 

6.आम और हरा सेब

आम और हरा सेब
6

फलों का राजा आम और हरा सेब बुजुर्गों ​के लिए दोनों ही बेहद नुकसानदायक हैं. इसकी वजह सेब में हरे सेब में मैलिक एसिड का पाया जाना है, जो नसों और जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है.वहीं आम में मौजूद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की मात्रा हाई ब्लड शुगर, जोड़ों में दर्द और गठिया को ट्रिगर करता है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

