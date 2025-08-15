Worst Foods For Diabetes: चीनी ही नहीं, डाइट में शामिल ये फूड्स भी बढ़ाते हैं ब्लड शुगर, आज ही बंद कर दें इनका सेवन

4 . दही और अनाज

बहुत से लोग चावल और रोटी से परहेज करते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है. नाश्ते में पैकेज्ड फ्लेवर्ड अनाज और दही खाते हैं. हालाँकि शुगर-फ्री अनाज और दही शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फ्लेवर वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. इन सभी खाद्य पदार्थों में बहुत ज्यादा चीनी होती है. ये आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इनकी जगह आप ओट्स, बाजरा, क्विनोआ और दलिया खा सकते हैं. इसके साथ ही फ्लेवर्ड दही की जगह आप घर का बना दही इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रोज़ाना सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं.