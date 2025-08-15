Worst Foods For Diabetes: चीनी ही नहीं, डाइट में शामिल ये फूड्स भी बढ़ाते हैं ब्लड शुगर, आज ही बंद कर दें इनका सेवन

Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम
नितिन शर्मा | Aug 15, 2025, 09:59 AM IST
1.ये फूड्स बढ़ाते हैं ब्लड शुगर
अगर आप खूब योगासन से लेकर दवाएं ले रहे हैं. चीनी भी छोड़ चुके हैं. इसकेि बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसकी वजह अनजाने तरीके से डाइट में शामिल फूड्स हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देते हैं. आइए जानते हैं चीनी के अलावा कौन सी चीजें आपके ब्लड शुगर को हाई करती हैं.
2.मैदा से बनी चीजें
चीनी और मीठा खाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. आपको बता दें कि मैदे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. इसके अलावा, मैदे में फाइबर भी नहीं होता. सफेद आटे की ब्रेड, लुच्ची, पास्ता, चाउमीन, केक, कुकीज - ये सभी सफेद आटे से बनते हैं, जिनका सेवन ब्लड शुगर को हाई करता है.
3.फलों का जूस
सभी जानते हैं कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं. ज़्यादा चीनी वाले फलों को छोड़कर सभी फल खाए जा सकते हैं. हालाँकि, फलों का जूस पीना खतरनाक हो सकता है. फलों में फाइबर और ढेर सारे खनिज होते हैं. वहीं इनका जूस पीने से कुछ खनिज और फ्रुक्टोज़ बच जाते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ है फाइबर, जो फलों के जूस में नहीं पाया जाता. इसके अलावा, बाज़ार में मिलने वाला पैकेज्ड फ्रूट जूस और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है. इसमें सिर्फ़ चीनी होती है. जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है.
4.दही और अनाज
बहुत से लोग चावल और रोटी से परहेज करते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है. नाश्ते में पैकेज्ड फ्लेवर्ड अनाज और दही खाते हैं. हालाँकि शुगर-फ्री अनाज और दही शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फ्लेवर वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. इन सभी खाद्य पदार्थों में बहुत ज्यादा चीनी होती है. ये आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इनकी जगह आप ओट्स, बाजरा, क्विनोआ और दलिया खा सकते हैं. इसके साथ ही फ्लेवर्ड दही की जगह आप घर का बना दही इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रोज़ाना सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं.
5.तला भुना खाना
मीठी चीजों के साथ ही तले हुए खाद्य पदार्थों से भी परहेज़ करना चाहिए. चॉप्स, ड्रमस्टिक्स तेल में अच्छे से तला हुआ कोई भी भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है. ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है. यह डायबिटीज के रोगियों में हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ाता है.