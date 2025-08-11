Worst Food For Heart: दिल के दुश्मन हैं ये 5 सफेद फूड्स, बनते हैं हार्ट अटैक का कारण, शुरू कर दें परहेज

1 . हार्ट अटैक के कारण

1

हार्ट अटैक कई कारणों से आ सकता है. खासकर धूम्रपान, मोटापा, हाई बीपी, मधुमेह और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है. यहां आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खाने से इन समस्याओं का खतरा बढ़ता है और हार्ट अटैक आ सकता है.

