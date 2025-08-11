Worst Food For Heart: दिल के दुश्मन हैं ये 5 सफेद फूड्स, बनते हैं हार्ट अटैक का कारण, शुरू कर दें परहेज

अब इंसानों की क्लास में बैठकर 'डॉ. AI' बनेगा रोबोट, चीन की यूनिवर्सिटी ने दिया Ph.D में एडमिशन
सेहत
Aman Maheshwari | Aug 11, 2025, 07:59 AM IST
1.हार्ट अटैक के कारण
हार्ट अटैक कई कारणों से आ सकता है. खासकर धूम्रपान, मोटापा, हाई बीपी, मधुमेह और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है. यहां आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खाने से इन समस्याओं का खतरा बढ़ता है और हार्ट अटैक आ सकता है.
2.हार्ट अटैक का कारण बनते हैं सफेद फूड्स
रसोई में रखी इन 5 सफेद चीजों को खाने से हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है. यह सभी चीजें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती हैं.
3.सफेद नमक
सफेद नमक अधिक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है. इससे दिल पर दबाव पड़ता है. इससे धमनियां सख्त हो जाती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है.
4.सफेद चीनी
चीनी का अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है जो डायबिटीज का कारण बनता है. इसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है.
5.मैदा
आपको सफेद मैदा का सेवन करने से बचना चाहिए. इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स न के बराबर होते हैं. ऐसे में इसका सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे वजन बढ़ता है और हार्ट डिजीज का खतरा रहता है.
6.सफेद ब्रेड
सफेद ब्रेड में मैदा और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. यह ब्रेड कम फाइबर और हाई कार्ब्स वाला होता है. इसकी वजह से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.
7.सफेद चावल
चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है ऐसे में यह डायबिटीज का कारण बन सकता है. जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है.