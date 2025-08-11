Twitter
अब इंसानों की क्लास में बैठकर 'डॉ. AI' बनेगा रोबोट, चीन की यूनिवर्सिटी ने दिया Ph.D में एडमिशन

दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…

दूल्हे को घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता है? 90% शादीशुदा लोग नहीं जानते वजह

पत्नी के पेट में किसी का भी हो बच्चा, कानूनी रूप से पति ही होगा उसका पिता

दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत

Bhado Month Upay: भाद्रपद महीने के पहले सोमवार को जरूर करें ये 5 काम, महादेव के साथ मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण की कृपा

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस सांसद ने साझा की जानकारी तो एयर इंडिया ने दिया ऐसा जवाब

Chanakya Niti: हर महिला को पसंद होते हैं पुरुषों के ये 7 गुण, बेहद आकर्षित होते हैं ऐसे मर्द

ICMAI Result June 2025: CMA इंटरमीडिएट और फाइनल के नतीजे icmai.in पर जारी, जानें कैसा रहा रिजल्ट

जिम में न आए हार्ट अटैक इसलिए कराएं पहले ये 5 फिजिकल टेस्ट, 30+लोगों के लिए है ये जांच जरूरी

सेहत

Worst Food For Heart: दिल के दुश्मन हैं ये 5 सफेद फूड्स, बनते हैं हार्ट अटैक का कारण, शुरू कर दें परहेज

हम जाने-अनजाने में कई सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारी सेहत को बिगाड़ने का काम करती हैं. आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 11, 2025, 07:59 AM IST

1.हार्ट अटैक के कारण

हार्ट अटैक के कारण
1

हार्ट अटैक कई कारणों से आ सकता है. खासकर धूम्रपान, मोटापा, हाई बीपी, मधुमेह और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है. यहां आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खाने से इन समस्याओं का खतरा बढ़ता है और हार्ट अटैक आ सकता है.
 

2.हार्ट अटैक का कारण बनते हैं सफेद फूड्स

हार्ट अटैक का कारण बनते हैं सफेद फूड्स
2

रसोई में रखी इन 5 सफेद चीजों को खाने से हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है. यह सभी चीजें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती हैं.

3.सफेद नमक

सफेद नमक
3

सफेद नमक अधिक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है. इससे दिल पर दबाव पड़ता है. इससे धमनियां सख्त हो जाती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है.
 

4.सफेद चीनी

सफेद चीनी
4

चीनी का अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है जो डायबिटीज का कारण बनता है. इसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है.
 

5.मैदा

मैदा
5

आपको सफेद मैदा का सेवन करने से बचना चाहिए. इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स न के बराबर होते हैं. ऐसे में इसका सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे वजन बढ़ता है और हार्ट डिजीज का खतरा रहता है.
 

6.सफेद ब्रेड

सफेद ब्रेड
6

सफेद ब्रेड में मैदा और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. यह ब्रेड कम फाइबर और हाई कार्ब्स वाला होता है. इसकी वजह से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.
 

7.सफेद चावल

सफेद चावल
7

चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है ऐसे में यह डायबिटीज का कारण बन सकता है. जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

