World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा

सेहत
नितिन शर्मा | Oct 16, 2025, 12:27 PM IST
1.वर्ल्ड स्पाइन डे
वर्ल्ड स्पाइन डे का मकसद लोगों को रीढ़ की हड्डी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही लोगों को रीढ़ की हड्डियों से अवगत कारने से लेकर इसे सही बनाये रखने के लिए जरूरी फूड्स के बारें में बताया जाना है.
2.डाइट में शामिल करें ये फूड्स
न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉक्टर बताते हैं कि खानपान की वो कौनसी चीजें हैं जिन्हें डाइट का हिस्सा बनाकर रीढ़ की हड्डियों की दिक्कत को दूर रखा जा सकता है. रीढ़ की हड्डी को मजबूत और हेल्दी बनाये रखा जा सकता है.
3.बेरीज और चेरीज को डाइट में करें शामिल
एक्सपर्ट्स की मानें तो रीढ़ की हड्डी को हेल्दी बनाये रखने के लिए अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, जामुन और शहतूत जरूर शामिल करें. इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं. ये शरीर में सूजन और दर्द को खत्म करने के साथ ही बॉडी हेल्दी बनाये रखते हैं.
4.ड्राई फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसकी वजह इनमें पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में पाया जाना है. खासकर अखरोट और बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं जो नर्व हेल्थ को अच्छा रखते हैं. इनसे शरीर को एंटी-ऑक्सीडेंट्स और खनिज भी मिलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी और डिस्क को पोषण देते हैं. इससे कमर दर्द में राहत मिलती है.
5.हरी पत्तेदार सब्जियां
अगर आप रीढ़ की हड्डी की किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं तो डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक और बथुआ को जरूर शामिल करें. इनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इनमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो रीढ़ और डिस्क को हेल्दी और फ्लेक्सिबल रखती है.
6.डेयरी प्रोडक्ट
डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर जैसी चीजें डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए. इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये हड्डियों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इनसे शरीर को विटामिन डी3 भी मिलता है, जो रीढ़ की हड्डियों की सेहत के लिए रामबाण साबित होता है.
7.हल्दी का दूध
डॉक्टरों के अनुसार हल्दी का दूध पीना बेहद पुराना नुस्खा है. यह काफी पुराने समय से पिया जाता है. ये कई लाभकारी गुणों से भरपूर होता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाये जाते हैं, जो सूजन को कम करते हैं. इसके साथ ही कमर के दर्द को दूर रखते हैं.
