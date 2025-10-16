World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा

4 . ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसकी वजह इनमें पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में पाया जाना है. खासकर अखरोट और बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं जो नर्व हेल्थ को अच्छा रखते हैं. इनसे शरीर को एंटी-ऑक्सीडेंट्स और खनिज भी मिलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी और डिस्क को पोषण देते हैं. इससे कमर दर्द में राहत मिलती है.