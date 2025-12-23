शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

2 . वजाइना पर सोप यूज करने से बचें

जी हां हम बात महिलाओं के नीचले प्राइवेट पार्ट्स की कर रहे हैं. अगर महिलाएं बहुत ज्यादा जेटस्प्रे का यूज वजाइना पर करती हैं तो इससे उनको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है. सबसे पहले तो योनी यानी वजाइना पर कभी भी तेज सुगंध वाले साबुन, वजाइनर क्लीनर जैसे मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए. योनी को हमेशा सादे पानी से धोना चाहिए या बहुत जरूरत हो तो माइल्ड सोप से एक बार वॉश किया जा सकता है. अब चलिए जानें कि जेटस्प्रे का यूज कैसे और किस तरह वजाइना को नुकसान पहुंचाता है.