FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ओम साईं फार्मास्यूटिकल फर्म पर FIR दर्ज, फर्म मालिक संस्कार वर्मा के खिलाफ FIR, अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त का आरोप | CBI और ED का इस्तेमाल होता है, महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हुए, कांग्रेस ने संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया-राहुल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

HomePhotos

सेहत

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

Vaginal pH Imbalance Causes: शरीर की साफ-सफाई हर किसी को करनी चाहिए लेकिन कई बार लोग शरीर के प्राइवेट पार्ट को कुछ ज्यादा ही साफ करने में लग जाते हैं. खास कर महिलाएं. लेकिन महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि शरीर के किस अंग पर जेटस्प्रे का यूज नहीं करना चाहिए और कर रहे तो बेहद हल्का यूज करें.

ऋतु सिंह | Dec 23, 2025, 07:05 AM IST

1. हाईजीन के चक्कर में कर लेती हैं नुकसान

हाईजीन के चक्कर में कर लेती हैं नुकसान
1

हाईजीन के चक्कर में कई बार महिलाएं अपने ही शरीर के साथ अनजाने में खिलवाड़ करने लगती हैं. शरीर के कई पार्ट्स महिलाओं के बेहद नाजुक होते हैं और उन्हे उसी नरमता के साथ साफ-सफाई भी करनी चाहिए. लेकिन ज्यादा साफ-सफाई के चक्कर मं महिलाएं अपने शरीर के इस प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा देती हैं. 

Advertisement

2. वजाइना पर सोप यूज करने से बचें

वजाइना पर सोप यूज करने से बचें
2

जी हां हम बात महिलाओं के नीचले प्राइवेट पार्ट्स की कर रहे हैं. अगर महिलाएं बहुत ज्यादा जेटस्प्रे का यूज वजाइना पर करती हैं तो इससे उनको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है. सबसे पहले तो योनी यानी वजाइना पर कभी भी तेज सुगंध वाले साबुन, वजाइनर क्लीनर जैसे मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए. योनी को हमेशा सादे पानी से धोना चाहिए या बहुत जरूरत हो तो माइल्ड सोप से एक बार वॉश किया जा सकता है. अब चलिए जानें कि जेटस्प्रे का यूज कैसे और किस तरह वजाइना को नुकसान पहुंचाता है.

3. प्राकृतिक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ना

 प्राकृतिक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ना
3

योनि में प्राकृतिक रूप से Lactobacilli जैसे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जो pH संतुलन और संक्रमण से रक्षा करते हैं. जेट स्प्रे के जलन या साफ़ करने से ये संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ता है. 
 

4.संक्रमण और जलन

संक्रमण और जलन
4

स्प्रे के कारण खुजली, जलन और असहजता हो सकती है. इससे बैक्टीरियल वैजिनोसिस (बीवी), यीस्ट संक्रमण जैसे इन्फेक्शनों का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. 

TRENDING NOW

5.पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)

पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)
5

अंतर की सफाई करने वाली वीडिंग (डौचिंग) पीड़िताओं में यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज़ में फैलने वाली गंभीर संक्रमण (PID) का जोखिम बढ़ा सकती है, खासकर बार-बार उपयोग से. 
 
 

6.गर्भधारण और प्रेग्नेंसी समस्याएं

गर्भधारण और प्रेग्नेंसी समस्याएं
6

बार-बार या नियमित जेट स्प्रे/डौचिंग से गर्भधारण में कठिनाई, असामान्य प्रेग्नेंसी परिणाम, ectopic प्रेग्नेंसी जैसी समस्याओं से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं. 
 
 

7.योनि की खुद-की सफ़ाई क्षमता बाधित होना

योनि की खुद-की सफ़ाई क्षमता बाधित होना
7

योनि स्व-साफ़ हो सकती है. इंटरनल स्प्रे या डौचिंग करने से यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है और कई बार समस्याओं के लक्षणों को छुपा भी सकती है, जिससे असली समस्या का पता नहीं चलता. 

8. क्या करना चाहिए (सुरक्षित विकल्प)

 क्या करना चाहिए (सुरक्षित विकल्प)
8

 योनि की बाहरी सतह (वुल्वा) को गुनगुने पानी और हल्के, बिना सुगंध के साबुन से साफ करें. अंदर कुछ भी स्प्रे न करें. किसी असामान्य गंध, डिस्चार्ज, दर्द या खुजली होने पर गाइनेकोलॉजिस्ट/डॉक्टर से सलाह लें. 

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस के आधार पर बनी है. अधिक जानकारी के लिए किसी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement