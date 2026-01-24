Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

6 . इन बीमारियों का भी बढ़ता है खतरा

इसके अलावा त्वचा और फंगल इंफेक्शन, डेंगू- मलेरिया, पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं. इससे बचने के लिए गीले कपड़े तुरंत बदलें, साफ पानी पिएं, मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, बाहर का गंदा खाना खाने से बचें, हाथ साबुन से धोए और गर्म कपड़े पहनें.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

