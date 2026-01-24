FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

'भारत पर 25% टैरिफ लगाने के खिलाफ था यूरोप...', अमेरिका वित्त मंत्री स्‍कॉट बेसेंट का बड़ा दावा

'बॉर्डर 2' देखकर गदगद हुए नील नितिन मुकेश: टीम को बधाई देते हुए कहा- "गर्व और सम्मान के साथ बनाई फिल्म"

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

सेहत

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Winter Rain Diseases: ठंड के मौसम में अचानक होने वाली बारिश, न केवल तापमान में अचानक गिरावट और नमी लाती है, बल्कि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 बीमारियों के बारे में... 

Abhay Sharma | Jan 24, 2026, 04:55 PM IST

1.सर्दी-जुकाम और फ्लू की समस्या (Cold and Flu) 

सर्दी-जुकाम और फ्लू की समस्या (Cold and Flu) 
1

ठंड और बारिश में तापमान में बदलाव से वायरल संक्रमण तेजी से फैलते हैं और इस स्थिति में ज़ुकाम, सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इनसे बचने के लिए भीड़भाड़ वाले जगह पर मास्क पहनें, हाथों को साबुन से बार‑बार धोएं, बुखार में डॉक्टर की सलाह लें, ठंड और बारिश में बाहर न निकलें.

2.अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याएं (Asthma & Respiratory Issues)

अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याएं (Asthma & Respiratory Issues)
2

ठंड और ठंड में बारिश की वजह से अक्सर अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड और नमी के कारण वायुमार्ग सिकुड़ जाता है, जिससे अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है. 

3.बढ़ सकता है निमोनिया का भी जोखिम (Pneumonia) 

बढ़ सकता है निमोनिया का भी जोखिम (Pneumonia) 
3

इसके अलावा इस स्थिति में कई बार निमोनिया (Pneumonia) का जोखिम भी बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नम मौसम में श्वसन संबंधी संक्रमण बढ़ने से निमोनिया का खतरा, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में, बढ़ जाता है. 

4.वायरल बुखार (Viral Fever) 

वायरल बुखार (Viral Fever) 
4

इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मौसम में वायरल बुखार (Viral Fever) की समस्या भी बढ़ जाती है. अचानक ठंड होने से शरीर में तापमान का असंतुलन हो जाता है, जिससे वायरल फीवर और कंपकंपी की शिकायत होती है. 

5.गले में खराश और ब्रोंकाइटिस (Sore Throat & Bronchitis) 

गले में खराश और ब्रोंकाइटिस (Sore Throat & Bronchitis) 
5

वहीं इस मौसम में आपको गले में खराश और ब्रोंकाइटिस (Sore Throat & Bronchitis) की समस्या भी परेशान कर सकती है. ठंडी हवा और नमी के कारण गले में खराश और सांस की नलियों में सूजन (ब्रोंकाइटिस) होना आम है.   

 

6.इन बीमारियों का भी बढ़ता है खतरा

इन बीमारियों का भी बढ़ता है खतरा
6

इसके अलावा त्वचा और फंगल इंफेक्शन, डेंगू- मलेरिया, पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं. इससे बचने के लिए गीले कपड़े तुरंत बदलें, साफ पानी पिएं, मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, बाहर का गंदा खाना खाने से बचें, हाथ साबुन से धोए और गर्म कपड़े पहनें. 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

