पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

6 . प्रजनन क्षमता पर असर

कई शोध बताते हैं कि ज़्यादा सोया खाने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की क्वालिटी व मूवमेंट कमजोर हो सकता है जिससे बच्चे होने में कठिनाई हो सकती है.

इसी कारण कुछ डॉक्टर पुरुषों को फैमिली प्लानिंग के दौरान सोया का ज़्यादा सेवन न करने की सलाह देते हैं.

