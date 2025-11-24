FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद की मांग वालों पर कार्रवाई हो-उमा | बाबरी मस्जिद को लेकर उमा भारती का पोस्ट- 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह, बाबर के नाम से बनी इमारत का बुरा हाल होगा, बाबर की इमारत की ईंटें गायब हो गई थीं' | संभल में DM और SP ने फ्लैग मार्च किया, संभल में BNS की धारा 163 लागू की गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

HomePhotos

सेहत

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

क्या आपके पति सोयाबीन खाने के शौकीन हैं और हर रोज उनको इसकी कोई न कोई डिश चाहिए होती है तो ये खबर उन्हें जरूर पढ़ाएं क्योंकि उनकी ये चाहत न केवल उनके लिए बल्कि आपके और फैमिली प्लानिंग पर भी दिक्कत पैदा कर सकती है.

ऋतु सिंह | Nov 24, 2025, 10:01 AM IST

1.सोयाबीन सेहतमंद माना जाता है, लेकिन

सोयाबीन सेहतमंद माना जाता है, लेकिन
1

सोयाबीन सेहतमंद माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कई तरह की समस्याएँ पैदा कर सकता है. इसमें मौजूद फाइटो-एस्ट्रोजन (Phytoestrogen) शरीर में स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन जैसा असर दिखाते हैं, जिससे पुरुषों का प्राकृतिक हार्मोन संतुलन गड़बड़ा सकता है. आइए समझते हैं कि पुरुषों को रोज़ाना ज़्यादा सोया क्यों नहीं खाना चाहिए.
 

Advertisement

2.टेस्टोस्टेरोन कम कर सकता है

टेस्टोस्टेरोन कम कर सकता है
2

सोयाबीन अगर पुरुष ज्यादा खाते हैं तो ये उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए ठीक नहीं है क्योंकि सोया उत्पादों जैसे सोया मिल्क, टोफू, सोया चंक्स में ऐसे तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की पावर, मसल्स, ऊर्जा, आत्मविश्वास और शादीशुदा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हार्मोन है.
 

3.टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा?

टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा?
3

अगर टेस्टोस्टेरोन घटता है, तो इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकान,  शरीर में कमजोरी, मूड कमज़ोर, पुरुषत्व कम महसूस होना और स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं.
 

4.एस्ट्रोजन बढ़ाने का खतरा

एस्ट्रोजन बढ़ाने का खतरा
4

सोया में मौजूद फाइटो-एस्ट्रोजन शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा सकता है. पुरुषों में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो उनमें महिलाओं वाले गुण आने लगते हैं जैसे पेट व छाती पर फैट जमा होना आदि.
 

TRENDING NOW

5.पुरुषों में स्तन (gynecomastia) विकसित होना

पुरुषों में स्तन (gynecomastia) विकसित होना
5

सोयाबीन जब ज्यादा खाई जाती है तो इससे पुरुषों के स्तन महिलाओं की तरह विकसित होने लगते हैं, साथ ही बाल पतले होना,भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ना,यौन इच्छा कम होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इससे पुरुषों के आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं.
 

6.प्रजनन क्षमता पर असर

प्रजनन क्षमता पर असर
6

कई शोध बताते हैं कि ज़्यादा सोया खाने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की क्वालिटी व मूवमेंट कमजोर हो सकता है जिससे बच्चे होने में कठिनाई हो सकती है.

इसी कारण कुछ डॉक्टर पुरुषों को फैमिली प्लानिंग के दौरान सोया का ज़्यादा सेवन न करने की सलाह देते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE