पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

सेहत
ऋतु सिंह | Nov 24, 2025, 10:01 AM IST
1.सोयाबीन सेहतमंद माना जाता है, लेकिन
सोयाबीन सेहतमंद माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कई तरह की समस्याएँ पैदा कर सकता है. इसमें मौजूद फाइटो-एस्ट्रोजन (Phytoestrogen) शरीर में स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन जैसा असर दिखाते हैं, जिससे पुरुषों का प्राकृतिक हार्मोन संतुलन गड़बड़ा सकता है. आइए समझते हैं कि पुरुषों को रोज़ाना ज़्यादा सोया क्यों नहीं खाना चाहिए.
2.टेस्टोस्टेरोन कम कर सकता है
सोयाबीन अगर पुरुष ज्यादा खाते हैं तो ये उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए ठीक नहीं है क्योंकि सोया उत्पादों जैसे सोया मिल्क, टोफू, सोया चंक्स में ऐसे तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की पावर, मसल्स, ऊर्जा, आत्मविश्वास और शादीशुदा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हार्मोन है.
3.टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा?
अगर टेस्टोस्टेरोन घटता है, तो इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकान, शरीर में कमजोरी, मूड कमज़ोर, पुरुषत्व कम महसूस होना और स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं.
4.एस्ट्रोजन बढ़ाने का खतरा
सोया में मौजूद फाइटो-एस्ट्रोजन शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा सकता है. पुरुषों में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो उनमें महिलाओं वाले गुण आने लगते हैं जैसे पेट व छाती पर फैट जमा होना आदि.
5.पुरुषों में स्तन (gynecomastia) विकसित होना
सोयाबीन जब ज्यादा खाई जाती है तो इससे पुरुषों के स्तन महिलाओं की तरह विकसित होने लगते हैं, साथ ही बाल पतले होना,भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ना,यौन इच्छा कम होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इससे पुरुषों के आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं.
6.प्रजनन क्षमता पर असर
कई शोध बताते हैं कि ज़्यादा सोया खाने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की क्वालिटी व मूवमेंट कमजोर हो सकता है जिससे बच्चे होने में कठिनाई हो सकती है.
इसी कारण कुछ डॉक्टर पुरुषों को फैमिली प्लानिंग के दौरान सोया का ज़्यादा सेवन न करने की सलाह देते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
