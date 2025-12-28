सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?

सेहत
ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 09:11 AM IST
1.सर्दियों में सही समय पर वाकिंग से मिलेंगे कई फायदे
सही समय पर वाकिंग करने से हार्ट अटैक का सर्दियों में डर भी खत्म होता है और वजन कम करने से लेकर शरीर में भारीपन, सर्दी-जुकाम और पाचन संबंधी समस्याओं को खत्म करने में भी मदद मिलती है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है. चलने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और चर्बी भी कम होती है.
2.सर्दियों में फेफड़ों की सेहत के लिए वॉक क्यों ज़रूरी है
ठंड के मौसम में हवा शुष्क होती है, जिससे फेफड़ों में जकड़न बढ़ सकती है. नियमित टहलने से फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है और ऑक्सीजन अवशोषण बढ़ता है. यह अस्थमा और सांस की तकलीफ वाले लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है, बशर्ते वे ठंडी हवा से बचाव करें.
3.सर्दियों में टहलने का सही समय क्यों है ज़रूरी
ठंड के मौसम में शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है. नियमित और सही समय पर टहलने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है, चर्बी घटती है और शरीर में जकड़न कम होती है. साथ ही सर्दी-जुकाम, भारीपन और पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है.
4.सुबह टहलने का सबसे अच्छा समय
सर्दियों में सुबह 5–6 बजे की ठंडी हवा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह 8 से 11 बजे के बीच टहलना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होता है. इस समय धूप निकल चुकी होती है, जिससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन D मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है.
5.शाम को टहले के फायदे भी हैं
शाम की सैर तनाव कम करती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और बेहतर नींद को बढ़ावा देती है. ठंड के मौसम में, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए शाम की सैर के दौरान गर्म कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है. शाम को 4 से 6 के बीच टहलना सबसे सेफ होता है ठंड में लेकिन अगर आप खाना 7 बजे खा रहे तो आप उसके बाद भी टहल सकते हैं, खुद को अच्छे से कवर कर के ताकि ठंड न लगे या घर के अंदर ही चहलकदमी कर लें, ये ज्यादा सेफ होगा.
6.सुबह या शाम-किस समय हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है?
सर्दियों में बहुत सुबह (5–6 बजे) टहलने से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है. यही कारण है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए सूरज निकलने के बाद या शाम 4-6 बजे के बीच चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
7.ठंड में तेज चलना बेहतर या धीमा?
सर्दियों में बहुत तेज चलने से जोड़ों और घुटनों पर दबाव बढ़ सकता है. आयुर्वेद और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों सलाह देते हैं कि मध्यम गति से चलना आपको चलना चाहिए. शरीर को गर्म करने के लिए पहले 5–10 मिनट धीमी चाल रखें फिर सामान्य गति से वॉक सबसे सुरक्षित तरीका है.
8.सुबह खाली पेट टहलना चाहिए?
सुबह खाली पेट हल्का-फुल्का टहलना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन यह सबके लिए उपयुक्त नहीं है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या, चक्कर आना, कमजोरी या निम्न रक्तचाप है, उन्हें खाली पेट टहलने से बचना चाहिए. ऐसे लोगों को टहलने से पहले गर्म पानी या कुछ फल साथ ले जाना चाहिए.
9. कितनी देर चलना सेहत के लिए अच्छा है?
आयुर्वेद के अनुसार, पसीना आने या थकान महसूस होने तक चलना जरूरी है. आमतौर पर, 40 से 45 मिनट चलना शरीर के लिए पर्याप्त माना जाता है. अगर आप हर दिन चलते हैं, तो कम से कम 8,000 कदम चलने का लक्ष्य रखें. इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और आपका वजन नियंत्रण में रहता है.
