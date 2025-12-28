सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?

5 . शाम को टहले के फायदे भी हैं

5

शाम की सैर तनाव कम करती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और बेहतर नींद को बढ़ावा देती है. ठंड के मौसम में, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए शाम की सैर के दौरान गर्म कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है. शाम को 4 से 6 के बीच टहलना सबसे सेफ होता है ठंड में लेकिन अगर आप खाना 7 बजे खा रहे तो आप उसके बाद भी टहल सकते हैं, खुद को अच्छे से कवर कर के ताकि ठंड न लगे या घर के अंदर ही चहलकदमी कर लें, ये ज्यादा सेफ होगा.



