सुबह खाली पेट किस धातु के बर्तन का पानी पीना चाहिए? Rajiv Dixit से जानिए स्टील, तांबे और मिट्टी में से फायदेमंद कौन..

2 . तांबे के बर्तन का पानी

राजीव दीक्षित ने तांबे के बर्तन में रातभर रखा पानी सुबह खाली पेट पीने को सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया है. तांबे का पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. तांबे में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं. हालांकि, दीक्षित जी ने यह भी सलाह दी है कि तांबे के बर्तन का पानी दिनभर नहीं पीना चाहिए, बल्कि सिर्फ सुबह खाली पेट ही इसका सेवन करना चाहिए.