सुबह खाली पेट किस धातु के बर्तन का पानी पीना चाहिए? Rajiv Dixit से जानिए स्टील, तांबे और मिट्टी में से फायदेमंद कौन..

Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 08:32 AM IST
1.Drinking Water in Morning
हेल्थ एक्सपर्ट राजीव दीक्षित के अनुसार, दिन की शुरुआत स्वस्थ तरीके से करने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी किस बर्तन में पीना चाहिए—स्टील, मिट्टी या तांबे में? दीक्षित जी ने इन तीनों बर्तनों के फायदे और पानी पीने के सही तरीके के बारे में बताया है, ताकि आप अपनी सेहत के लिए सबसे सही चुनाव कर सकें.
2.तांबे के बर्तन का पानी
राजीव दीक्षित ने तांबे के बर्तन में रातभर रखा पानी सुबह खाली पेट पीने को सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया है. तांबे का पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. तांबे में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं. हालांकि, दीक्षित जी ने यह भी सलाह दी है कि तांबे के बर्तन का पानी दिनभर नहीं पीना चाहिए, बल्कि सिर्फ सुबह खाली पेट ही इसका सेवन करना चाहिए.
3.स्टील के बर्तन का पानी
यदि तांबे का बर्तन उपलब्ध न हो, तो स्टील के बर्तन में रखा पानी पीना भी ठीक रहता है. स्टील एक नॉन-रिएक्टिव धातु है. यह पानी में कोई हानिकारक रसायन नहीं छोड़ती है. यह पानी के स्वाद को भी नहीं बदलता है. स्टील का पानी पीने से शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है.
4.मिट्टी के बर्तन का पानी
मिट्टी के बर्तन का पानी पीने के भी अपने फायदे हैं, खासकर गर्मियों में. मिट्टी के बर्तन पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं. यह पानी के pH लेवल को भी संतुलित करने में मदद करते हैं. मिट्टी के बर्तन का पानी विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पिया जा सकता है.
5.बासी मुंह पानी पीने के मुख्य लाभ
सुबह बासी मुंह पानी पीने से शरीर को एक नहीं, बल्कि कई फायदे मिलते हैं, क्योंकि यह शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. यह आंतों को साफ करने और शौच को नियमित करने में मदद करता है. शरीर में रात भर जमा हुए हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है. खाली पेट पानी पीने से चयापचय तेज होता है.
6.पानी पीने का सही तरीका
हमेशा बैठकर और धीरे-धीरे पानी पीना चाहिए. एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि धीरे-धीरे पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए.
7.Drinking water on Empty stomach benefits
8.त्वचा और बालों के लिए फायदे
सुबह पानी पीने से सेहत के साथ-साथ सौंदर्य को भी लाभ मिलता है. शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है. यह बालों को भी मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है.
