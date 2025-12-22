Sugar Test: ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करते समय किस उंगली से लेना चाहिए खून और क्या है जांच का सही तरीका वरना रिपोर्ट मिलेगी गलत

8 . शुगर जांच से जुड़ी जरूरी सावधानियां

8

शुगर जांच से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी आपको जरूर जान लेना चाहिए. जैसे-जांच से पहले हाथ साबुन से धोकर सुखाएं, अल्कोहल स्वैब इस्तेमाल करें तो उंगली सूखने दें,हर बार नई लैंसेट का प्रयोग करें और स्ट्रिप की एक्सपायरी डेट जरूर देखें. क्योंकि गलत तरीके से की गई जांच गलत रीडिंग दे सकती है, जिससे इलाज पर असर पड़ता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.