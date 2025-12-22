Sugar Test: ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करते समय किस उंगली से लेना चाहिए खून और क्या है जांच का सही तरीका वरना रिपोर्ट मिलेगी गलत

नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया | कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, CM योगी को सौंपी गई रिपोर्ट
ऋतु सिंह | Dec 22, 2025, 10:41 AM IST
1.ब्लड शुगर की जांच से पहले जान लें
डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर की नियमित जांच उतनी ही जरूरी है, जितनी सही दवा और संतुलित आहार. आजकल ज्यादातर लोग घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि खून किस उंगली से लें, दिन में कितनी बार जांच करें और घर व लैब टेस्ट में कितना अंतर होता है. आइए इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं.
2.ब्लड शुगर जांच के लिए कौन-सी उंगली सबसे सही?
ब्लड शुगर जांच के लिए अनामिका (Ring Finger) यानी मध्यमा उंगली (Middle Finger) सबसे सही मानी जाती है खून निकालने के लिए. क्योंकि इस उंगली की नसें (Nerves) अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होती हैं और दर्द भी कम महसूस होता है और घाव जल्दी भर जाता है.
3. किस उंगली से कभी नहीं लेना चाहिए ब्लड?
अंगूठे और तर्जनी (Index Finger) से खून लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में ज्यादा होता है और इनमें दर्द व इंफेक्शन का खतरा अधिक रहता है.
4.उंगली के बीच में नहीं, साइड से क्यों चुभाएं?
मेडिकली उंगली के किनारे से सुई चुभाने की सलाह दी जाती है. बीच में चुभाने से दर्द ज्यादा होता है, जबकि साइड से लेने पर कम दर्द होता है और खून भी आसानी से निकलता है. बार-बार जांच करने पर भी उंगली ज्यादा खराब नहीं होती.
5.दिन में कितनी बार ब्लड शुगर जांच करनी चाहिए?
दिन में कितनी बार ब्लड शुगर जांच करनी चाहिए यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है. टाइप-2 डायबिटीज (दवा पर नियंत्रित): दिन में 1–2 बार और इंसुलिन लेने वाले मरीज को दिन में 3–4 बार शुगर टेस्ट करना चाहिए.
6. किस समय लेना चाहिए खून?
आमतौर पर शुगर टेस्ट के लिए सुबह खाली पेट और जागने के 1 घंटे के भीतर सही समय होता है और खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करना चाहिए. वैसे जिनका शुगर हमेशा हाई रहता है वह बीच-बीच में भी रैंडम चेक कर सकते हैं.
7.घर का ग्लूकोमीटर टेस्ट और लैब टेस्ट में कितना अंतर होता है?
घर पर ग्लूकोमीटर से की गई जांच और लैब टेस्ट के परिणामों में 10–15% तक का अंतर सामान्य माना जाता है.क्योंकि लैब टेस्ट अधिक सटीक इसलिए होता है कि ये मशीन और केमिकल एनालिसिस पर आधारित होता है. इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि रोजमर्रा की मॉनिटरिंग के लिए घर का टेस्ट करें, लेकिन 3–6 महीने में HbA1c और लैब शुगर टेस्ट जरूर कराएं.
8.शुगर जांच से जुड़ी जरूरी सावधानियां
शुगर जांच से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी आपको जरूर जान लेना चाहिए. जैसे-जांच से पहले हाथ साबुन से धोकर सुखाएं, अल्कोहल स्वैब इस्तेमाल करें तो उंगली सूखने दें,हर बार नई लैंसेट का प्रयोग करें और स्ट्रिप की एक्सपायरी डेट जरूर देखें. क्योंकि गलत तरीके से की गई जांच गलत रीडिंग दे सकती है, जिससे इलाज पर असर पड़ता है.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
