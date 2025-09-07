Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
सेहत
ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 08:23 AM IST
1.डायबिटीज क्यों होती है?
डायबिटीज एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है. यह समस्या तब होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता. डायबिटीज तो वैसे कई तरह की होती है लेकिन दो सबसे कॉमन है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज.
2.टाइप 1 डायबिटीज़
टाइप 1 डायबिटीज़ एक स्व-प्रतिरक्षी रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय की उन कोशिकाओं पर हमला करती है जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं. यह रोग आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है. इस रोग के इलाज के लिए रोगी को हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है.
3.टाइप 2 डायबिटीज़
टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन कम मात्रा में बनाता है और उत्पादित इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. यह बीमारी खराब खानपान, मोटापे, तनाव और आनुवंशिक कारणों से होती है. इस बीमारी का इलाज संभव है, जिसमें उचित खानपान, नियमित व्यायाम और दवाएँ मददगार साबित हो सकती हैं.
4.उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर का स्तर अलग-अलग होता है
डायबिटीज और गैर-डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर का स्तर अलग-अलग होता है. गैर-डायबिटीज रोगियों में, उपवास शर्करा और HbA1c का स्तर डायबिटीज रोगियों से अलग होता है. एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड शुगर स्तर बचपन से वयस्कता तक बदलता रहता है.
5.एक गैर-डायबिटीज व्यक्ति के लिए सामान्य ब्लड शुगर स्तर
- 13 से 19 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, फास्टिग ब्लड शुगर 90 से 130 होनी चाहिए. भोजन के दो घंटे बाद, यह 140 होनी चाहिए और HbA1c 5.7 होना चाहिए.
- 20 से 59 वर्ष की आयु के गैर-डायबिटीज लोगों में, फास्टिग ब्लड शुगर 70 से 99, भोजन के दो घंटे बाद 140 और HbA1c 5.7 होना चाहिए.
- जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 70 से 100, भोजन के दो घंटे बाद 140 और HbA1c 5.7 होना चाहिए.
6.डायबिटीज रोगियों के लिए ब्लड शुगर का स्तर
- 13 से 19 वर्ष की आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 90 से 130 होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद 180 से कम और HbA1c 7.5 प्रतिशत होना चाहिए.
- 20 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 80 से 130 के बीच होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद यह 180 से कम होनी चाहिए और HbA1c 7.0 प्रतिशत होना चाहिए.
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 80 से 140 के बीच होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद, यह 180 से कम होनी चाहिए और HbA1c 7.5 से 8 होना चाहिए.
7.डायबिटीज में कितना ब्लड शुगर लेवल खतरनाक होता है
डायबिटीज में 240 mg/dL से ऊपर का ब्लड शुगर लेवल खतरनाक हो सकता है, खासकर यदि यह 250-300 mg/dL या उससे अधिक हो और लंबे समय तक बना रहे. 600 mg/dL या इससे अधिक स्तर डायबिटिक हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम नामक गंभीर स्थिति का संकेत देता है, जिससे कोमा या जानलेवा स्थिति हो सकती है. उच्च ब्लड शुगर से दिल के दौरे, स्ट्रोक और किडनी की क्षति का खतरा बढ़ जाता है.
8.डायबिटीज बिगड़ने पर शरीर के कौन से अंग होते हैं खराब
डायबिटीज बिगड़ने पर सबसे पहले किडनी खराब होती है फिर हृदय, आंखें, गुर्दे, नसें (न्यूरोपैथी), पैर, त्वचा और मस्तिष्क जैसे कई अंग प्रभावित होते हैं. रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे इन अंगों को नुकसान पहुँचता है और हृदय रोग, किडनी फेलियर, अंधापन, पैरों में संक्रमण, सुन्नपन और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.