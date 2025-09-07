Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

6 . डायबिटीज रोगियों के लिए ब्लड शुगर का स्तर

- 13 से 19 वर्ष की आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 90 से 130 होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद 180 से कम और HbA1c 7.5 प्रतिशत होना चाहिए.

- 20 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 80 से 130 के बीच होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद यह 180 से कम होनी चाहिए और HbA1c 7.0 प्रतिशत होना चाहिए.

- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में फास्टिग ब्लड शुगर 80 से 140 के बीच होनी चाहिए. भोजन के 2 घंटे बाद, यह 180 से कम होनी चाहिए और HbA1c 7.5 से 8 होना चाहिए.