Blood Sugar Prevention:खाने के बाद अपना लें ये आदते तो डायबिटीज में ब्लड शुगर हमेशा रहेगा कंट्रोल 

सेहत
ऋतु सिंह | Oct 04, 2025, 09:07 AM IST
1.किन कारणों से बिगड़ती है शुगर
स्वस्थ और खुश रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना जरूरी है और खासकर अगर आप डायबिटीज के मरीज है तो और भी.हेल्दी लाइफ के लिए पौष्टिक आहार, व्यायाम,नींद-ध्यान, पानी का सेवन आदि कई चीजें जरूरी होती हैं. लेकिन अगर आप गलत तरीके से आहार का पालन करते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है. खासकर खानपान और लाइफस्टाइल में और गड़बड़ी से डायबिटीज में ब्लड शुगर का बिगड़ना तय होता है.
2.शगुर कंट्रोल के लिए क्या जरूरी है
अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको खाने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि खाने के बाद ग्लूकोज स्पाइक तेज होता है. खाने के बाद कुछ आदतें खुद में अगर आप डाल लें तो आपकी शुगर हमेशा अंडर कंट्रोल रह सकती है. चलिए जानें क्या हैं ये आदतें.
3.20 मिनट टहलना ज़रूरी है
खाने के तुरंत बाद सोने के बजाय, 20 मिनट टहलना ज़रूरी है. टहलने से खाया हुआ खाना आसानी से पच जाता है. इससे वज़न कम करने में आसानी होती है. इसके अलावा, शरीर पर इसके कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं. अगर आप खाने के बाद नियमित रूप से 20 मिनट टहलते हैं, तो आपको कभी भी दवा या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए, आज हम आपको खाने के बाद नियमित रूप से टहलने के फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
4.खाने के 4 घंटे बाद सोएं
खाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक आपको सोना नहीं होगा. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शुगर लेवल रात में सोते हुए बढ़ेगा नहीं. लेकिन अगर आप खाकर तुरंत सो जाएंगे तो आपका शुगर बढ़ना भी तय है.
5.तनाव से बचने का प्रयास करें
खाने के बाद अगर आपको तनाव होता है या आप तनाव में बिस्तर पर जाते हैं तो समझ लें आपका शुगर लेवल हाई होना भी तय है. इसलिए तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करें, संगीत सुने या अपनी कोई नई हॉबी डेवलप करें.
6.खाने के बाद देर रात तक जागना
खाने के बाद देर रात तक जागकर मोबाइल या टीवी देखने की आदत बदल दें. ऐसा करने से आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा. ध्यान रखें खाना आप 7 बजे शाम तक खा लें और 10 बजे तक आप टीवी देखें या मोबाइल. लेकिन 10 बजे के बाद सोना जरूरी है.
7.किसी भी हाल में 7 बजे के बाद न खाएं
खाने का समय 7 बजे तय कर लें इसके बाद अगर भूख भी लगे तो आप कुछ न खाएं इसकी जगह आप कुछ बादाम या अखरोट ले सकते हैं या चिया सीड्स को पानी में भीगो कर पी लें.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
