Blood Sugar Prevention:खाने के बाद अपना लें ये आदते तो डायबिटीज में ब्लड शुगर हमेशा रहेगा कंट्रोल 

3 . 20 मिनट टहलना ज़रूरी है

3

खाने के तुरंत बाद सोने के बजाय, 20 मिनट टहलना ज़रूरी है. टहलने से खाया हुआ खाना आसानी से पच जाता है. इससे वज़न कम करने में आसानी होती है. इसके अलावा, शरीर पर इसके कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं. अगर आप खाने के बाद नियमित रूप से 20 मिनट टहलते हैं, तो आपको कभी भी दवा या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए, आज हम आपको खाने के बाद नियमित रूप से टहलने के फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

