कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग
Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज
Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया
'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
Reliance AGM 2025 Highlights: Jio IPO को लेकर मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
कैमरे के सामने इश्क, घरवालों के सामने इकरार, Bigg Boss में क्या सच में पक रही है Natalia और Mridul की खिचड़ी
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
सेहत
Abhay Sharma | Aug 29, 2025, 04:05 PM IST
1.भारत में सबसे ज्यादा होता है केले का उत्पादन
केले का वैज्ञानिक नाम 'मूसा पैराडाइसियाका' है. यह दुनियाभर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े केला उत्पादकों में से एक है, और यहां इसे पूजा, धार्मिक समारोहों और रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल किया जाता है.
2.सेहत के लिए फायदेमंद
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक, केले में फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनोइड जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मददगार हैं. साथ ही ये एडिमा, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जुड़े एंजाइमों को रोकने में भी काफी मदद करते हैं.
3.पोटेशियम से भरपूर
केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मददगार माना जाता है, इसमें मौजूद फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं. इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन के उत्पादन में भी मददगार है. सेरोटोनिन को 'हैप्पी हार्मोन' भी कहते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में सहायक होता है.
4.पोषक और बलवर्धक फल
चरक संहिता के अनुसार केला एक पोषक और बलवर्धक फल है, जिसे अन्न के समान माना गया है. यह पाचन तंत्र के लिए उपयोगी माना जाता है और रक्त को शुद्ध करता है, इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है. इसके खाने के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है; इसे भोजन के बाद खाना फायदेमंद होता है, लेकिन इसे दूध, दही या पानी के साथ तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन में बाधा आ सकती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ बन सकते हैं.
5.वर्कआउट से पहले या बाद में खाना फायदेमंद
केले में प्राकृतिक शर्करा (जैसे सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज) और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसलिए, वर्कआउट से पहले या बाद में इसका सेवन करना फायदेमंद माना गया है. केला खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, तो अपने चिकित्सक से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए.