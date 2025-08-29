Twitter
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ

Banana Health Benefits: केला अपने पोषक तत्वों के कारण संपूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है, यह  न केवल ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, बल्कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है. इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियां दूर होती हैं...

Abhay Sharma | Aug 29, 2025, 04:05 PM IST

1.भारत में सबसे ज्यादा होता है केले का उत्पादन

भारत में सबसे ज्यादा होता है केले का उत्पादन
1

केले का वैज्ञानिक नाम 'मूसा पैराडाइसियाका' है. यह दुनियाभर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े केला उत्पादकों में से एक है, और यहां इसे पूजा, धार्मिक समारोहों और रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल किया जाता है. 

2.सेहत के लिए फायदेमंद

सेहत के लिए फायदेमंद
2

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक, केले में फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनोइड जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मददगार हैं. साथ ही ये एडिमा, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जुड़े एंजाइमों को रोकने में भी काफी मदद करते हैं. 

3.पोटेशियम से भरपूर

पोटेशियम से भरपूर
3

केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मददगार माना जाता है, इसमें मौजूद फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं. इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन के उत्पादन में भी मददगार है. सेरोटोनिन को 'हैप्पी हार्मोन' भी कहते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में सहायक होता है. 

4.पोषक और बलवर्धक फल

पोषक और बलवर्धक फल
4

चरक संहिता के अनुसार केला एक पोषक और बलवर्धक फल है, जिसे अन्न के समान माना गया है. यह पाचन तंत्र के लिए उपयोगी माना जाता है और रक्त को शुद्ध करता है, इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है. इसके खाने के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है; इसे भोजन के बाद खाना फायदेमंद होता है, लेकिन इसे दूध, दही या पानी के साथ तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन में बाधा आ सकती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ बन सकते हैं.  

5.वर्कआउट से पहले या बाद में खाना फायदेमंद

वर्कआउट से पहले या बाद में खाना फायदेमंद
5

केले में प्राकृतिक शर्करा (जैसे सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज) और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसलिए, वर्कआउट से पहले या बाद में इसका सेवन करना फायदेमंद माना गया है. केला खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, तो अपने चिकित्सक से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए. 

