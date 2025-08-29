Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ

4 . पोषक और बलवर्धक फल

चरक संहिता के अनुसार केला एक पोषक और बलवर्धक फल है, जिसे अन्न के समान माना गया है. यह पाचन तंत्र के लिए उपयोगी माना जाता है और रक्त को शुद्ध करता है, इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है. इसके खाने के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है; इसे भोजन के बाद खाना फायदेमंद होता है, लेकिन इसे दूध, दही या पानी के साथ तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन में बाधा आ सकती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ बन सकते हैं.