Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर
Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला
भारत
सुमित तिवारी | Oct 11, 2025, 09:49 PM IST
1.साइलेंट अटैक एक जानलेवा बीमारी
साइलेंट अटैक एक जानलेवा बीमारी है. इसका मुख्य कारण होता है नसों में कोलेस्ट्रॉल और फैट का जमाव, जिससे ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है. एक बात और पुरुषों की तुलना महिलाओं से ये ज्यादातर देखने को मिलता है.
2.असंतुलित डाइट
हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, अधिक तनाव और असंतुलित डाइट इसके प्रमुख कारण हैं. 40 साल से अधिक उम्र वाले लोग इस बीमारी से ज्यादातर पीड़ित है.
3.40 बर्ष से अधिक उम्र के लोग
ऐसा इसलिए क्योंकि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, डायबिटीज के मरीज और कम एक्टिव रहने वाले लोग इसका ज्यादा शिकार होते हैं. इन लोगों के लगातार थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव भी बड़ा कारण बन जाता है.
4.सामान्य और हल्के लक्षण
डॉक्टरों को मुताबिक साइलेंट हार्टअटैक के लक्षण बहुत सामान्य और हल्के होते हैं. इसलिए इन्हे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. इसमें सीने में हल्का दबाव या जलन महसूस हो सकती है, जो सामान्य एसिडिटी या गैस जैसी लगती है.
5.क्या होते है लक्षण
इसके अलावा पीठ, गर्दन, जबड़े या कंधे में हल्का दर्द, सांस फूलना, अचानक थकान या नींद में परेशानी जैसे संकेत भी दिख सकते हैं. कई बार पसीना आना, मतली या उलझन महसूस होना भी इस स्थिति का लक्षण हो सकता है.
6.बचाव के उपाय
इसके बचाव के लिए नियमित रूस से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की जांच कराते रहे. रोज एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, तली चीजों से पहरेज, धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी बंद करें. पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें.