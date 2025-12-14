FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

सेहत

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

जब हमारे कान में मोम जमा हो जाता है तो उसे साफ करना बहुत जरूरी होता है. लेकिन बहुत से लोग गलती करते है कि अपने कान को रोज खुद से साफ करते जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है.

सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 01:02 PM IST

1.कब साफ करें कान

कब साफ करें कान
1

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक हफ्ते में एक या दो बार कान साफ करना ठीक है. इतना ही नहीं अगर बहुत ज्यादा मोम होने पर साफ करना पड़े तो फिर ENT डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

2.कैसे साफ करें कान

कैसे साफ करें कान
2

कान को साफ करने के लिए एक कटोरे में गर्म पानी लें इसके बाद सिर पर तौलिया डाले और 10 से 15 मिनट तक भाप लें, तत्पश्चात कान को टिशू से पोछ लें. 

3.बच्चों के कान

बच्चों के कान
3

बच्चों के कान बहुत सेंसटिव होते हैं इसलिए हमेशा डॉक्टरों से ही बच्चों के कान की सफाई करानी चाहिए. 

4.ध्यान रखें

ध्यान रखें
4

अगर आप कभी भी खुद कान साफ करते है तो ध्यान रखें की, खुद कान में तेल या ड्रॉप न डाले, ये नुकसानदायक हो सकता है.

5.झनझनाहट

झनझनाहट
5

अगर आपको कानों में झनझनाहट महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि कान में मोम जम चुका है और अब कान को सफाई की जरूरत हैं. 

