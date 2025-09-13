Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा
UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
डिजिटल फ्रेंड्स या रियल दोस्त? सोशल मीडिया की चकाचौंध में क्यों पीछे छूट रहे हैं अपने?
Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी
नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी
T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर
साबुन, शैंपू, कॉफी-टूथपेस्ट समेत ये चीजें हो गईं सस्ती, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए रेट
सेहत
1.वेट लॉस के लिए हर्बल ड्रिंक क्यों जरूरी है?
अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने शायद कैलोरी गिनने और जिम में घंटों पसीना बहाने पर ध्यान दिया होगा. लेकिन रात में सोने से पहले कुछ खास हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करने से भी शरीर की फाल्तू चर्बी तेजी से कम हो सकती है. दरअसल, ये ड्रिंक ऐसे हैं, जो रातभर में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करेंगे.
2.हल्दी वाला दूध
हल्दी में करक्यूमिन यौगिक होता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह शरीर में सूजन को कम कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. रात में सोने से पहले अगर एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं, तो यह पेट की चर्बी कम करने के साथ-साथ नींद भी बेहतर लाने का काम करेगा.
3.दालचीनी की चाय
दालचीनी अपने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है. यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिससे रात में मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है. एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर इसे सोने से 30 मिनट पहले पिएं. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है.
4.अदरक और नींबू का पानी
अदरक एक प्राकृतिक थर्मोजेनिक पदार्थ है, जो शरीर के तापमान को बढ़ाता है. इसके साथ ही, यह कैलोरी बर्न करने में भी प्रभावी होता है. एक कप गर्म पानी में अदरक के कुछ टुकड़े और आधा नींबू का रस मिलाएं. यह ड्रिंक रात में पाचन को सुधारने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा.
5.जीरा पानी
जीरा पानी वजन घटाने के लिए सबसे पुराने और प्रभावी घरेलू उपायों में से एक है. असल में जीरे में पाचन को सुधारने के गुण मौजूद होते हैं और यह वसा को जलाने में भी मदद करते हैं. रात में सोने से पहले एक गिलास अगर गर्म जीरा पानी पीएंगे, तो सुबह पेट साफ रहता है, जिससे वजन कम करने में भी आसानी होती है.
6.छाछ
अगर आप वजन कम करने के लिए कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प खोज रहे हैं, तो छाछ सबसे बढ़िया ऑप्शन है. छाछ पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन में सुधार करते हैं. छाछ बनाने के लिए आपको एक कप दही को मथकर इसमें एक कप पानी मिलाना होगा. स्वाद के लिए नमक और लगभग ½ छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं.
7.ग्रीन टी
ग्रीन टी तो ऐसे भी फैट बर्न करने के लिए मशहूर है. दरअसल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो जर्बी को गलाने का काम करता है. खाने के बाद इसके सेवन से कैलोरी बर्न होती है. साथ ही, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण से मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता हैं.