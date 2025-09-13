FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

डिजिटल फ्रेंड्स या रियल दोस्त? सोशल मीडिया की चकाचौंध में क्यों पीछे छूट रहे हैं अपने?

Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी

नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी

T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर

साबुन, शैंपू, कॉफी-टूथपेस्‍ट समेत ये चीजें हो गईं सस्ती, 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे नए रेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी

रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी

नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी

नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी

HomePhotos

सेहत

Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी

वजन कम करने के लिए व्यायाम के साथ सही लाइफस्टाइल भी जरूरी है. बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि रात में सोने से पहले भी कुछ खास ड्रिंक्स पीकर पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है. चलिए, हम आपको ऐसे 5 हर्बल ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं, जो रातभर में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करेंगे.

| Sep 13, 2025, 07:36 PM IST

1.वेट लॉस के लिए हर्बल ड्रिंक क्यों जरूरी है?

वेट लॉस के लिए हर्बल ड्रिंक क्यों जरूरी है?
1

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने शायद कैलोरी गिनने और जिम में घंटों पसीना बहाने पर ध्यान दिया होगा. लेकिन रात में सोने से पहले कुछ खास हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करने से भी शरीर की फाल्तू चर्बी तेजी से कम हो सकती है. दरअसल, ये ड्रिंक ऐसे हैं, जो रातभर में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करेंगे.

Advertisement

2.हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध
2

हल्दी में करक्यूमिन यौगिक होता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह शरीर में सूजन को कम कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. रात में सोने से पहले अगर एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं, तो यह पेट की चर्बी कम करने के साथ-साथ नींद भी बेहतर लाने का काम करेगा.

3.दालचीनी की चाय

दालचीनी की चाय
3

दालचीनी अपने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है. यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिससे रात में मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है. एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर इसे सोने से 30 मिनट पहले पिएं. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है.

4.अदरक और नींबू का पानी

अदरक और नींबू का पानी
4

अदरक एक प्राकृतिक थर्मोजेनिक पदार्थ है, जो शरीर के तापमान को बढ़ाता है. इसके साथ ही, यह कैलोरी बर्न करने में भी प्रभावी होता है. एक कप गर्म पानी में अदरक के कुछ टुकड़े और आधा नींबू का रस मिलाएं. यह ड्रिंक रात में पाचन को सुधारने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा.

TRENDING NOW

5.जीरा पानी

जीरा पानी
5

जीरा पानी वजन घटाने के लिए सबसे पुराने और प्रभावी घरेलू उपायों में से एक है. असल में जीरे में पाचन को सुधारने के गुण मौजूद होते हैं और यह वसा को जलाने में भी मदद करते हैं. रात में सोने से पहले एक गिलास अगर गर्म जीरा पानी पीएंगे, तो सुबह पेट साफ रहता है, जिससे वजन कम करने में भी आसानी होती है.

6.छाछ

छाछ
6

अगर आप वजन कम करने के लिए कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प खोज रहे हैं, तो छाछ सबसे बढ़िया ऑप्शन है. छाछ पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन में सुधार करते हैं. छाछ बनाने के लिए आपको एक कप दही को मथकर इसमें एक कप पानी मिलाना होगा. स्वाद के लिए नमक और लगभग ½ छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं.

7.ग्रीन टी

ग्रीन टी
7

ग्रीन टी तो ऐसे भी फैट बर्न करने के लिए मशहूर है. दरअसल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो जर्बी को गलाने का काम करता है. खाने के बाद इसके सेवन से कैलोरी बर्न होती है. साथ ही, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण से मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
Weight Loss Tips: रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी
रात में सोने से पहले पिएं ये 7 Herbal Drinks, बर्फ की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी
नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी
नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी
T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर
T20I में सबसे बड़ा टोटल करने वाले 5 टीमें, इन तीन टीमों ने बना डाला 300 से ज्यादा का स्कोर
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE