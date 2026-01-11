Weak Eyesight: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इन देशों के लोगों की आंखें हैं कमजोर, 90 फीसदी बच्चे लगाते हैं चश्मा

5 . मायोपिया के लक्षण जान लें

5

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में दूर की चीजें ब्लर दिखना, दूर की चीजें देखने में जोर लगाना, आंखों में थकान-तनाव होना, फोकस कम होना, लगातार सिरदर्द होने जैसे लक्षण नजर आते हैं. मायोपिया से जूझ रहे लोगों को टीवी देखने में मोबाइल चलाने या रास्ते में साइन बोर्ड देखने में और ड्राइविंग में प्राब्लम्स होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

