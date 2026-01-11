Weak Eyesight: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इन देशों के लोगों की आंखें हैं कमजोर, 90 फीसदी बच्चे लगाते हैं चश्मा

सेहत
Abhay Sharma | Jan 11, 2026, 04:31 PM IST
1.2050 तक आधी आबादी होगी आंखों की समस्या की शिकार
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ब्लर मोड यानी आंखों की समस्या से जूझ रहे होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो 50% से ज्यादा लोग मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की चपेट में होंगे.
2.इस देश में सबसे ज्यादा लोग आंखों की समस्या से परेशान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका असर सिंगापुर जैसे देशों में देखने को भी मिल रहा है, जिसे मायोपिया (Myopia) की राजधानी भी कहते हैं. इसके पीछे की वजह सिंगापुर (Singapore) में छोटे-छोटे बच्चों की आंखें खराब हो रही है. हालात यह है कि वहां के करीब 80% युवाओं को मायोपिया है. करीब हर दूसरे शख्स को चश्मा पहनना पड़ता है.
3.चीन में भी तेजी से बढ़ रही है समस्या
बता दें कि यह सिंगापुर की ही नहीं बल्कि दुनिया की समस्या बनती जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में करीब 40% वयस्क मायोपिक हैं और दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में भी यह समस्या ज्यादा है. आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में बच्चों में मायोपिया की समस्या तेजी से बढ़ी है और करीब 76%-90% बच्चों को यह समस्या है.
4.भारत में क्या है स्थिति?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत जैसे देशों में अभी भी मायोपिया का आंकड़ा कम है लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां करीब 20-30% लोगों में मायोपिया की समस्या है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि लोगों में इस समस्या को लेकर अगर जागरुकता नहीं बढ़ाई तो यह समस्या गंभीर हो सकती है.
5.मायोपिया के लक्षण जान लें
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में दूर की चीजें ब्लर दिखना, दूर की चीजें देखने में जोर लगाना, आंखों में थकान-तनाव होना, फोकस कम होना, लगातार सिरदर्द होने जैसे लक्षण नजर आते हैं. मायोपिया से जूझ रहे लोगों को टीवी देखने में मोबाइल चलाने या रास्ते में साइन बोर्ड देखने में और ड्राइविंग में प्राब्लम्स होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
