Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

5 . जियार्डियासिस (Giardiasis), कृमि संक्रमण (Worm Infections) और ई. कोलाई संक्रमण (E. coli Infection)

5

इसके अलावा जियार्डियासिस, जियार्डिया नामक सूक्ष्म परजीवी से फैलता है. इसके लक्षणों में पेट फूलना, गैस, मतली और चिकना/बदबूदार दस्त होना शामिल है. कृमि संक्रमण, जो गंदे पानी में कृमियों के अंडे हो सकते हैं. ये पेट में जाकर बढ़ते हैं, जिससे कुपोषण, खून की कमी (Anemia) और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और ई. कोलाई संक्रमण, यह बैक्टीरिया आंतों में गंभीर संक्रमण पैदा करता है. इससे पेट में तेज़ ऐंठन और खूनी दस्त की समस्या होती है.