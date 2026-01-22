FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

HomePhotos

सेहत

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

शरीर का बड़ा हिस्सा (लगभग 70%) पानी है, दूसरी ओर भारत में पीने योग्य पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है. नीति आयोग की जल-प्रबंधन रिपोर्ट की मानें तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से जल-जनित बीमारियों की वजह से करीब दो लाख मौतें हो रही हैं. जानें खराब-दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं...

Abhay Sharma | Jan 22, 2026, 05:15 PM IST

1.हैजा (Cholera) और टाइफाइड (Typhoid)

हैजा (Cholera) और टाइफाइड (Typhoid)
1

यह जीवाणु (bacteria) के कारण होता है और इस कंडीशन में गंभीर दस्त और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है. कई मामलों में यह जानलेवा हो सकता है. इसके अलावा टाइफाइड (Typhoid) भी बैक्टीरिया से होता है, तेज बुखार, पेट दर्द और कमजोरी का कारण बनता है. 

Advertisement

2.डायरिया (Diarrhea) और पेचिश (Dysentery)

डायरिया (Diarrhea) और पेचिश (Dysentery)
2

डायरिया (Diarrhea) की स्थिति में बार-बार पतला मल आना, पेट में ऐंठन और डिहाइड्रेशन जैसे मुख्य लक्षण नजर आते हैं. दूसरी ओर पेचिश (Dysentery) में खून और बलगम के साथ दस्त आते हैं, जो बैक्टीरिया (जैसे शिगेला) के कारण होता है. 

3.हेपेटाइटिस ए और ई (Hepatitis A anr E) और पोलियो (Polio)

हेपेटाइटिस ए और ई (Hepatitis A anr E) और पोलियो (Polio)
3

हेपेटाइटिस ए और ई यह वायरस से फैलने वाला संक्रमण है, जिससे पीलिया, लिवर में सूजन, थकान और पेट दर्द की समस्या हो सकती है. वहीं पोलियो भी वायरस जनित रोग है, जो दूषित पानी से फैल सकता है और लकवा का कारण बन सकता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

4.एमीबियासिस (Amebiasis) और  गैस्ट्रोएन्टेराइटिस (Gastroenteritis)

एमीबियासिस (Amebiasis) और  गैस्ट्रोएन्टेराइटिस (Gastroenteritis)
4

एमीबियासिस (Amebiasis) परजीवी (parasite) के कारण होता है, जिससे पेट दर्द और दस्त लगते हैं. वहीं गैस्ट्रोएन्टेराइटिस (Gastroenteritis) जिसे, आंत्रशोथ या 'पेट का संक्रमण', 'जठरांत्र शोथ' और 'पेट का फ्लू' भी कहते हैं. नोरोवायरस या रोटावायरस बैक्टीरिया के कारण होता है यह जो दूषित पानी में पाया जाता है. 

TRENDING NOW

5.जियार्डियासिस (Giardiasis), कृमि संक्रमण (Worm Infections) और ई. कोलाई संक्रमण (E. coli Infection) 

जियार्डियासिस (Giardiasis), कृमि संक्रमण (Worm Infections) और ई. कोलाई संक्रमण (E. coli Infection) 
5

इसके अलावा जियार्डियासिस, जियार्डिया नामक सूक्ष्म परजीवी से फैलता है. इसके लक्षणों में पेट फूलना, गैस, मतली और चिकना/बदबूदार दस्त होना शामिल है.  कृमि संक्रमण, जो गंदे पानी में कृमियों के अंडे हो सकते हैं. ये पेट में जाकर बढ़ते हैं, जिससे कुपोषण, खून की कमी (Anemia) और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और  ई. कोलाई संक्रमण, यह बैक्टीरिया आंतों में गंभीर संक्रमण पैदा करता है. इससे पेट में तेज़ ऐंठन और खूनी दस्त की समस्या होती है. 

6.दूषित पानी पीने पर क्या दिखते हैं सामान्य लक्षण? 

दूषित पानी पीने पर क्या दिखते हैं सामान्य लक्षण? 
6

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दूषित पानी पीने पर दस्त और उल्टी, तेज बुखार और थकान, पेट दर्द और ऐंठन, मुंह सूखना और पेशाब कम आना (डिहाइड्रेशन), आंखें और त्वचा पीली पड़ने (पीलिया) जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इससे किडनी और लिवर के गंभीर रोग भी हो सकते हैं. इन बीमारियों से बचाव के लिए ये काम जरूर करें.

  

7.बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय

बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय
7

किसी भी स्थिति में हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं, खाना पकाने और पीने के लिए सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, खासतौर से हाथ धोते रहें और समय पर टीकाकरण (जैसे- हेपेटाइटिस A, पोलियो) कराएं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
भारत का पहला IIT जहां सबसे पहले AI में शुरू हुआ था B.Tech, जानें इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड कहां है सबसे ज्यादा
भारत का पहला IIT जहां सबसे पहले AI में शुरू हुआ था B.Tech, जानें इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड कहां है सबसे ज्यादा
MORE
Advertisement
धर्म
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement