Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

सेहत
Abhay Sharma | Jan 22, 2026, 05:15 PM IST
1.हैजा (Cholera) और टाइफाइड (Typhoid)
यह जीवाणु (bacteria) के कारण होता है और इस कंडीशन में गंभीर दस्त और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है. कई मामलों में यह जानलेवा हो सकता है. इसके अलावा टाइफाइड (Typhoid) भी बैक्टीरिया से होता है, तेज बुखार, पेट दर्द और कमजोरी का कारण बनता है.
2.डायरिया (Diarrhea) और पेचिश (Dysentery)
डायरिया (Diarrhea) की स्थिति में बार-बार पतला मल आना, पेट में ऐंठन और डिहाइड्रेशन जैसे मुख्य लक्षण नजर आते हैं. दूसरी ओर पेचिश (Dysentery) में खून और बलगम के साथ दस्त आते हैं, जो बैक्टीरिया (जैसे शिगेला) के कारण होता है.
3.हेपेटाइटिस ए और ई (Hepatitis A anr E) और पोलियो (Polio)
हेपेटाइटिस ए और ई यह वायरस से फैलने वाला संक्रमण है, जिससे पीलिया, लिवर में सूजन, थकान और पेट दर्द की समस्या हो सकती है. वहीं पोलियो भी वायरस जनित रोग है, जो दूषित पानी से फैल सकता है और लकवा का कारण बन सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
4.एमीबियासिस (Amebiasis) और गैस्ट्रोएन्टेराइटिस (Gastroenteritis)
एमीबियासिस (Amebiasis) परजीवी (parasite) के कारण होता है, जिससे पेट दर्द और दस्त लगते हैं. वहीं गैस्ट्रोएन्टेराइटिस (Gastroenteritis) जिसे, आंत्रशोथ या 'पेट का संक्रमण', 'जठरांत्र शोथ' और 'पेट का फ्लू' भी कहते हैं. नोरोवायरस या रोटावायरस बैक्टीरिया के कारण होता है यह जो दूषित पानी में पाया जाता है.
5.जियार्डियासिस (Giardiasis), कृमि संक्रमण (Worm Infections) और ई. कोलाई संक्रमण (E. coli Infection)
इसके अलावा जियार्डियासिस, जियार्डिया नामक सूक्ष्म परजीवी से फैलता है. इसके लक्षणों में पेट फूलना, गैस, मतली और चिकना/बदबूदार दस्त होना शामिल है. कृमि संक्रमण, जो गंदे पानी में कृमियों के अंडे हो सकते हैं. ये पेट में जाकर बढ़ते हैं, जिससे कुपोषण, खून की कमी (Anemia) और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और ई. कोलाई संक्रमण, यह बैक्टीरिया आंतों में गंभीर संक्रमण पैदा करता है. इससे पेट में तेज़ ऐंठन और खूनी दस्त की समस्या होती है.
6.दूषित पानी पीने पर क्या दिखते हैं सामान्य लक्षण?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दूषित पानी पीने पर दस्त और उल्टी, तेज बुखार और थकान, पेट दर्द और ऐंठन, मुंह सूखना और पेशाब कम आना (डिहाइड्रेशन), आंखें और त्वचा पीली पड़ने (पीलिया) जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इससे किडनी और लिवर के गंभीर रोग भी हो सकते हैं. इन बीमारियों से बचाव के लिए ये काम जरूर करें.
7.बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय
किसी भी स्थिति में हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं, खाना पकाने और पीने के लिए सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, खासतौर से हाथ धोते रहें और समय पर टीकाकरण (जैसे- हेपेटाइटिस A, पोलियो) कराएं.