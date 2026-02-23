FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

HomePhotos

सेहत

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: हाई यूरिक एसिड की समस्या इन दिनों काफी आम होती जा रही है, तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और खानपान के प्रति लापरवाही के चलते अक्सर लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं. आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इस स्थिति में आपको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? आइए जानें न्यूट्रिशनिस्ट से... 

Abhay Sharma | Feb 23, 2026, 03:18 PM IST

1.यूरिक एसिड

यूरिक एसिड
1

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए. लेकिन, ऐसा नहीं है. हाई यूरिक एसिड होने पर प्रोटीन नहीं बल्कि प्‍यूरीन फूड्स खाना बंद कर देना चाहिए. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक,  अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, तो आपको सारे प्रोटीन छोड़ने की जरूरत नहीं है. इसके लिए क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं यह सही से जान लेना जरूरी है. 

Advertisement

2.विटामिन C  

विटामिन C  
2

इस स्थिति में विटामिन C से भरपूर चीजें खाएं, जो आपके किडनी को यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करता है. स्टडी के अनुसार यह शरीर से यूरिक एसिड कम करने में सहायक हो सकता है. इसके लिए दिन की शुरुआत आंवला जूस से करें या संतरा खाएं. 

3.कच्चा पपीता (हल्का उबला हुआ)

कच्चा पपीता (हल्का उबला हुआ)
3

कच्चे पपीते में मौजूद पपेन नाम का एंजाइम, पाचन में मदद करता है और सूजन कम करने में सहायक होता है. सही और सीमित मात्रा में इसके सेवन से जोड़ों को आराम मिल सकता है.

4.दालचीनी

दालचीनी
4

दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, जो यूरिक एसिड बढ़ने से जुड़ी होती हैं. इसके लिए सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा दालचीनी डालकर पी सकते हैं या ओट्स पर डालकर खा सकते हैं.

TRENDING NOW

5.ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी

ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी
5

इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को कम करने में मदद कर सकते हैं. इन्हें सुबह या दोपहर के बाद 1–2 कप तक ले सकते हैं.

6.क्या खाएं? 

क्या खाएं? 
6

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में टोफू, अंडे, दही और मेवे खाना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा साबुत अनाज, पीनट बटर और लो-फैट डेयरी जैसे दही और टोंड दूध ले सकते हैं. चेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी में ऐसे तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड और जोड़ों की सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं.

 

7.सीमित मात्रा में खाएं ये चीजें

सीमित मात्रा में खाएं ये चीजें
7

दाल, मशरूम और मटर को सीमित मात्रा में खा सकते हैं. ये पहले जितना ज्यादा नुकसानदायक नहीं माने जाते और इनमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही चीजें चुनना, सही समय पर खाना और शरीर का ध्यान रखना. इसके अलावा बीयर, व्हिस्की और ज्यादा मीठे सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक्स, पेस्ट्री और ज्यादा मीठी चीजें, लाल मांस, कलेजी जैसे अंगों का मांस और झींगा-मछली जैसी चीजें न खाएं.    

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement