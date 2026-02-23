Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

सेहत
Abhay Sharma | Feb 23, 2026, 03:18 PM IST
1.यूरिक एसिड
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए. लेकिन, ऐसा नहीं है. हाई यूरिक एसिड होने पर प्रोटीन नहीं बल्कि प्यूरीन फूड्स खाना बंद कर देना चाहिए. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक, अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, तो आपको सारे प्रोटीन छोड़ने की जरूरत नहीं है. इसके लिए क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं यह सही से जान लेना जरूरी है.
2.विटामिन C
इस स्थिति में विटामिन C से भरपूर चीजें खाएं, जो आपके किडनी को यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करता है. स्टडी के अनुसार यह शरीर से यूरिक एसिड कम करने में सहायक हो सकता है. इसके लिए दिन की शुरुआत आंवला जूस से करें या संतरा खाएं.
3.कच्चा पपीता (हल्का उबला हुआ)
कच्चे पपीते में मौजूद पपेन नाम का एंजाइम, पाचन में मदद करता है और सूजन कम करने में सहायक होता है. सही और सीमित मात्रा में इसके सेवन से जोड़ों को आराम मिल सकता है.
4.दालचीनी
दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, जो यूरिक एसिड बढ़ने से जुड़ी होती हैं. इसके लिए सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा दालचीनी डालकर पी सकते हैं या ओट्स पर डालकर खा सकते हैं.
5.ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी
इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को कम करने में मदद कर सकते हैं. इन्हें सुबह या दोपहर के बाद 1–2 कप तक ले सकते हैं.
6.क्या खाएं?
एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में टोफू, अंडे, दही और मेवे खाना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा साबुत अनाज, पीनट बटर और लो-फैट डेयरी जैसे दही और टोंड दूध ले सकते हैं. चेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी में ऐसे तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड और जोड़ों की सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं.
7.सीमित मात्रा में खाएं ये चीजें
दाल, मशरूम और मटर को सीमित मात्रा में खा सकते हैं. ये पहले जितना ज्यादा नुकसानदायक नहीं माने जाते और इनमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही चीजें चुनना, सही समय पर खाना और शरीर का ध्यान रखना. इसके अलावा बीयर, व्हिस्की और ज्यादा मीठे सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक्स, पेस्ट्री और ज्यादा मीठी चीजें, लाल मांस, कलेजी जैसे अंगों का मांस और झींगा-मछली जैसी चीजें न खाएं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.