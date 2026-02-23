Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

7 . सीमित मात्रा में खाएं ये चीजें

दाल, मशरूम और मटर को सीमित मात्रा में खा सकते हैं. ये पहले जितना ज्यादा नुकसानदायक नहीं माने जाते और इनमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही चीजें चुनना, सही समय पर खाना और शरीर का ध्यान रखना. इसके अलावा बीयर, व्हिस्की और ज्यादा मीठे सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक्स, पेस्ट्री और ज्यादा मीठी चीजें, लाल मांस, कलेजी जैसे अंगों का मांस और झींगा-मछली जैसी चीजें न खाएं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

