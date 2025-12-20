सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी

1 . Top 5 Indian food for winter

गिरते तापमान के साथ शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा और बेहतर मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि इस मौसम में हमें भूख अधिक लगती है. लेकिन अक्सर हम ठंड के बहाने तले-भुने और भारी मीठे व्यंजनों की ओर झुक जाते हैं, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ सुस्ती भी लाते हैं. इस मौसम में आने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज और गर्म तासीर वाले मसाले न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें अंदरूनी गर्माहट भी देते हैं. यदि आप भी इस सर्दी खुद को फिट और ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने आहार में सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. यहां 5 ऐसी शानदार डिशेज दी गई हैं, जो आपको सर्दी में बीमार नहीं पड़ने देंगी...