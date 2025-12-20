सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी

सेहत
1.Top 5 Indian food for winter
गिरते तापमान के साथ शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा और बेहतर मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि इस मौसम में हमें भूख अधिक लगती है. लेकिन अक्सर हम ठंड के बहाने तले-भुने और भारी मीठे व्यंजनों की ओर झुक जाते हैं, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ सुस्ती भी लाते हैं. इस मौसम में आने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज और गर्म तासीर वाले मसाले न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें अंदरूनी गर्माहट भी देते हैं. यदि आप भी इस सर्दी खुद को फिट और ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने आहार में सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. यहां 5 ऐसी शानदार डिशेज दी गई हैं, जो आपको सर्दी में बीमार नहीं पड़ने देंगी...
2.Til gud ladoo for winter
मीठे के शौकीनों के लिए यह सबसे हेल्दी विकल्प है. तिल कैल्शियम का पावरहाउस है और गुड़ आयरन का. इन दोनों की तासीर गर्म होती है. भोजन के बाद एक छोटा तिल-गुड़ का लड्डू खाने से न केवल मीठे की क्रेविंग शांत होती है, बल्कि यह शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है और सर्दी-जुकाम से सुरक्षा प्रदान करता है.
3.Carrot & Ginger Soup
सर्दियों में गर्म सूप पीना न केवल सुकून देता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है. गाजर में मौजूद विटामिन-A और बीटा-कैरोटीन आंखों और त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, जबकि अदरक शरीर में सूजन को कम करता है और जुकाम-खांसी से बचाता है. यह एक 'लो-कैलोरी' डिश है जो वजन घटाने में भी मदद करती है.
4.Methi & Moong Dal Khichdi
ताज़ी मेथी की पत्तियां सर्दियों में बहुतायत में मिलती हैं. मेथी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और जोड़ों के दर्द में राहत देने के लिए जानी जाती है. जब इसे मूंग की दाल और चावल के साथ हल्की खिचड़ी के रूप में पकाया जाता है, तो यह एक सुपाच्य और संपूर्ण भोजन बन जाता है.
5.Bajra Raab or Khichdi
बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जो विशेष रूप से सर्दियों के लिए बना है. इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. बाजरे की राब (एक गाढ़ा पेय) या इसकी खिचड़ी खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं.
6.Sarson Ka Saag & Makki Ki Roti
यह उत्तर भारत का पारंपरिक और सबसे पसंदीदा शीतकालीन भोजन है. सरसों के पत्तों में भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. मक्की की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर का तापमान संतुलित रखती है. इसमें थोड़ा सा देसी घी और गुड़ मिलाकर खाने से पाचन भी बेहतर होता है.
7.फिट रहने के लिए खास टिप्स
इन डिशेज को बनाते समय रिफाइंड तेल की जगह देसी घी या सरसों के तेल का प्रयोग करें.
भोजन में हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसालों का उपयोग बढ़ाए.
सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुना पानी पीते रहें.
