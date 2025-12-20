FacebookTwitterYoutubeInstagram
ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

Business Ideas: टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

सेहत

सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी

Top 5 Winter Food: सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए सरसों का साग, बाजरे की रोटी, गाजर-अदरक का सूप, मेथी की खिचड़ी और तिल-गुड़ बेहतरीन हैं. ये व्यंजन शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं.

Pragya Bharti | Dec 20, 2025, 03:39 PM IST

1.Top 5 Indian food for winter

Top 5 Indian food for winter
1

गिरते तापमान के साथ शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा और बेहतर मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि इस मौसम में हमें भूख अधिक लगती है. लेकिन अक्सर हम ठंड के बहाने तले-भुने और भारी मीठे व्यंजनों की ओर झुक जाते हैं, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ सुस्ती भी लाते हैं. इस मौसम में आने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज और गर्म तासीर वाले मसाले न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें अंदरूनी गर्माहट भी देते हैं. यदि आप भी इस सर्दी खुद को फिट और ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने आहार में सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. यहां 5 ऐसी शानदार डिशेज दी गई हैं, जो आपको सर्दी में बीमार नहीं पड़ने देंगी...

2.Til gud ladoo for winter

Til gud ladoo for winter
2

मीठे के शौकीनों के लिए यह सबसे हेल्दी विकल्प है. तिल कैल्शियम का पावरहाउस है और गुड़ आयरन का. इन दोनों की तासीर गर्म होती है. भोजन के बाद एक छोटा तिल-गुड़ का लड्डू खाने से न केवल मीठे की क्रेविंग शांत होती है, बल्कि यह शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है और सर्दी-जुकाम से सुरक्षा प्रदान करता है.
 

3.Carrot & Ginger Soup

Carrot & Ginger Soup
3

सर्दियों में गर्म सूप पीना न केवल सुकून देता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है. गाजर में मौजूद विटामिन-A और बीटा-कैरोटीन आंखों और त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, जबकि अदरक शरीर में सूजन को कम करता है और जुकाम-खांसी से बचाता है. यह एक 'लो-कैलोरी' डिश है जो वजन घटाने में भी मदद करती है.

4.Methi & Moong Dal Khichdi

Methi & Moong Dal Khichdi
4

ताज़ी मेथी की पत्तियां सर्दियों में बहुतायत में मिलती हैं. मेथी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और जोड़ों के दर्द में राहत देने के लिए जानी जाती है. जब इसे मूंग की दाल और चावल के साथ हल्की खिचड़ी के रूप में पकाया जाता है, तो यह एक सुपाच्य और संपूर्ण भोजन बन जाता है.

5.Bajra Raab or Khichdi

Bajra Raab or Khichdi
5

बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जो विशेष रूप से सर्दियों के लिए बना है. इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. बाजरे की राब (एक गाढ़ा पेय) या इसकी खिचड़ी खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं.

6.Sarson Ka Saag & Makki Ki Roti

Sarson Ka Saag & Makki Ki Roti
6

यह उत्तर भारत का पारंपरिक और सबसे पसंदीदा शीतकालीन भोजन है. सरसों के पत्तों में भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. मक्की की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर का तापमान संतुलित रखती है. इसमें थोड़ा सा देसी घी और गुड़ मिलाकर खाने से पाचन भी बेहतर होता है.
 

7.फिट रहने के लिए खास टिप्स

फिट रहने के लिए खास टिप्स
7

इन डिशेज को बनाते समय रिफाइंड तेल की जगह देसी घी या सरसों के तेल का प्रयोग करें.
भोजन में हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसालों का उपयोग बढ़ाए.
सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुना पानी पीते रहें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

