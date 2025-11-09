Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट 

3 . महिलाओं की गट हेल्थ के लिए 10 फूड्स (Top Foods For Women's Gut Health)

खासतौर से महिलाओं को गट हेल्थ में सुधार करने के लिए डाइट में ये 10 फूड्स जरूर शामिल करने चाहिए. इनमें शामिल है योगर्ट या दही, बैरीज, अलसी के बीज, एस्परैगस जिसे शतावरी या सतावर कहते हैं, किमची, शकरकंद, चिया सीड्स, दाल, जैतून तेल (Extra Virgin Olive Oil), और हल्का हरा केला.