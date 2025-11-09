Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट 

फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा, अनिरुद्धाचार्य भी हुए शामिल, पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़ | पूर्णिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- यूपी के लोग यहां वोट देने आ रहे हैं | महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा!150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
सेहत
Abhay Sharma | Nov 09, 2025, 05:02 PM IST
1.गट हेल्थ
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर पाचन तंत्र मजबूत है गट हेल्थ बेहतर है तो इससे पूरा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं. आज हम आपको 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महिलाओं की गट हेल्थ के लिए वरदान से कम नहीं.
2.एक्सपर्ट ने शेयर किया वीडियो
महिलाओं की गट हेल्थ के लिए हेल्दी फूड्स के बारे में जानकारी दी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने. डॉ. सौरभ सेठी ने अपने instagram पेज (doctor.sethi) पर एक वीडियो शेयर किए है, जिसमें इन 10 फूड्स को नाम है.
3.महिलाओं की गट हेल्थ के लिए 10 फूड्स (Top Foods For Women's Gut Health)
खासतौर से महिलाओं को गट हेल्थ में सुधार करने के लिए डाइट में ये 10 फूड्स जरूर शामिल करने चाहिए. इनमें शामिल है योगर्ट या दही, बैरीज, अलसी के बीज, एस्परैगस जिसे शतावरी या सतावर कहते हैं, किमची, शकरकंद, चिया सीड्स, दाल, जैतून तेल (Extra Virgin Olive Oil), और हल्का हरा केला.
4.क्या है एक्सपर्ट की राय?
एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं का पाचन स्वास्थ्य या गट हेल्थ हार्मोन से लेकर मूड और मेटाबॉलिज़्म तक हर चीज को प्रभावित करता है. इसलिए इन चीजों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.
5.इन बातों का भी रखें ध्यान
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पाचन को दुरुस्त रखने के या गट हेल्थ के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार, प्रोबायोटिक्स, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम जरूरी है. साथ ही तनाव कम करना, पर्याप्त नींद लेना और प्रोसेस्ड फूड से बचना भी इसमें मदद करता है.
